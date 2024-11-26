Сергей Шнуров рассказал о работе над новым альбомом группы «Ленинград»

Новая пластинка группы «Ленинград» выйдет 29 ноября 2024 года. Альбом, получивший название «Синяя богиня», будет включать в себя 14 треков. Об этом в интервью ТАСС рассказал лидер коллектива Сергей Шнуров.

По его словам, выбор названия был результатом долгих размышлений и экспериментов с другими вариантами. В конечном итоге Шнуров остановился на «Синей богине», объяснив этот выбор тем, что эта фраза наиболее полно отражает атмосферу альбома. «Буквально на днях я всё-таки назвал его «Синяя богиня», хотя хотел назвать «Эксклюзив». Потом ещё было много всяких рабочих названий. Написал порядка двадцати песен. В итоге ограничил себя выпуском четырнадцати», — рассказал артист.

Заметив, что в условиях современной жизни у слушателей всё меньше времени на долгое погружение в музыку, а внимание стало более рассеянным, Шнуров принял решение сократить количество треков на пластинке. Однако он подчеркнул, что хотел бы порадовать тех поклонников, которые привыкли слушать полноценные альбомы, а не отдельные песни или синглы.

Процесс создания нового альбома «Ленинграда» начался, как отметил Шнуров, во время его сотрудничества с популярной рэп-исполнительницей и блогером Дарьей Зотеевой, известной под псевдонимом Инстасамка. По словам фронтмена группы, он понял, как много интересных идей и творческого вдохновения возникает, когда всё идёт легко и органично. Это подтолкнуло его к мысли о записи нового альбома для «Ленинграда». «Мы начали писать альбом. Я подумал, что так классно всё идёт, почему бы мне не записать свой?», — пояснил Шнуров.

Музыкант отметил, что, несмотря на изменения в музыкальной индустрии и предпочтениях слушателей, он всё равно верит в идею полноценного альбома, который можно слушать от начала до конца как одно целое. «Мы всегда делали альбомы как цельные музыкальные произведения, и этот не будет исключением», — добавил лидер группы.