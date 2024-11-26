«Славы больше, чем ума» — Юрий Стоянов о поведении Никиты Кологривого
Актёры Юрий Стоянов и Никита Кологривый. Обложка © YouTube / Надежда Стрелец, © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров
Актёр и комик Юрий Стоянов, известный по программе «Городок», в эфире «Шоу Воли» обсудил поведение своего коллеги Никиты Кологривого, звезды сериала «Слово пацана». Стоянов отметил, что на молодого актёра неожиданно обрушилась популярность, к которой он не был готов.
По словам артиста, это привело к ряду конфликтных ситуаций и скандалов, связанных с его резкой критикой в адрес коллег и некоторых советских актёров. Стоянов даже придумал термин «эффект Кологривого», чтобы описать ситуацию, когда слава негативно влияет на молодых звёзд.
«Эффект Кологривого» — это когда славы больше, чем ума. При этом актёру и не нужно быть мыслителем: его задача — умно чувствовать, а не размышлять», — объяснил Стоянов. Он также подчеркнул, что на площадке думать должен режиссёр, а не люди в кадре.
Несмотря на скандальное поведение молодого артиста, Стоянов признал, что Кологривый — талантливый актёр с великолепной «природой». Он также добавил, что сам избежал подобной участи, поскольку стал популярным после 40 лет. И задумался, не случилось бы с ним подобное, если бы он стал настолько же известным в юности.
Интересно, что вместе с ростом популярности изменились и требования Кологривого на съёмках. В его райдере появились такие пункты, как ресторанная еда, пятизвездочный отель с люксовым номером или отдельная комната отдыха с большой кроватью. А если съёмки проходят на природе, актёр просит вагончик премиум-класса. Для массовых мероприятий Кологривый запрашивает двух телохранителей. Многие пользователь интернета заметили, как внезапный успех повысил требования артиста.
Ранее российский блогер Дмитрий Пучков оценил актёрскую игру Никиты Кологривого. По его словам, он — талантливый актёр с «душой на разрыв».