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26 ноября, 12:02

«Славы больше, чем ума» — Юрий Стоянов о поведении Никиты Кологривого

Актёры Юрий Стоянов и Никита Кологривый. Обложка © YouTube / Надежда Стрелец, © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров

Актёры Юрий Стоянов и Никита Кологривый. Обложка © YouTube / Надежда Стрелец, © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров

Актёр и комик Юрий Стоянов, известный по программе «Городок», в эфире «Шоу Воли» обсудил поведение своего коллеги Никиты Кологривого, звезды сериала «Слово пацана». Стоянов отметил, что на молодого актёра неожиданно обрушилась популярность, к которой он не был готов.

По словам артиста, это привело к ряду конфликтных ситуаций и скандалов, связанных с его резкой критикой в адрес коллег и некоторых советских актёров. Стоянов даже придумал термин «эффект Кологривого», чтобы описать ситуацию, когда слава негативно влияет на молодых звёзд.

«Эффект Кологривого» — это когда славы больше, чем ума. При этом актёру и не нужно быть мыслителем: его задача — умно чувствовать, а не размышлять», — объяснил Стоянов. Он также подчеркнул, что на площадке думать должен режиссёр, а не люди в кадре.

Несмотря на скандальное поведение молодого артиста, Стоянов признал, что Кологривый — талантливый актёр с великолепной «природой». Он также добавил, что сам избежал подобной участи, поскольку стал популярным после 40 лет. И задумался, не случилось бы с ним подобное, если бы он стал настолько же известным в юности.

Интересно, что вместе с ростом популярности изменились и требования Кологривого на съёмках. В его райдере появились такие пункты, как ресторанная еда, пятизвездочный отель с люксовым номером или отдельная комната отдыха с большой кроватью. А если съёмки проходят на природе, актёр просит вагончик премиум-класса. Для массовых мероприятий Кологривый запрашивает двух телохранителей. Многие пользователь интернета заметили, как внезапный успех повысил требования артиста.

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Никита Кологривый ответил на вопрос Life.ru о пристрастии к алкоголю

Ранее российский блогер Дмитрий Пучков оценил актёрскую игру Никиты Кологривого. По его словам, он — талантливый актёр с «душой на разрыв».

Дарья Блинова
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