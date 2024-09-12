«Думаете, я пил?»: Никита Кологривый ответил на вопрос Life.ru о пристрастии к алкоголю
Никита Кологривый заявил, что не пил, когда покусал девушку в Новосибирске
Актёр Никита Кологривый заявил, что не употреблял алкоголь, когда покусал девушку-хостес и устроил дебош в кальянной Новосибирска. Так он ответил на вопрос SHOT о том, бросил ли зелёного змия после того инцидента. Журналисты телеграм-канала встретили артиста перед отбытием в Санкт-Петербург на Ленинградском вокзале в Москве.
«А что вы думаете, я пил? Я не пил там», — заявил Кологривый.
Никита Кологривый — об инциденте в Новосибирске. Видео © SHOT
Тем не менее фанатки простили Никиту за покусанную новосибирскую официантку и набросились на актёра после спектакля "Маяковский. Я сам": завалили цветами, делали селфи. Самые настойчивые ждали на выходе из московского театра Эстрады в весьма откровенных нарядах. Некоторые дамы, обессилив, разложились на асфальте. Но актёр вышел через черный ход.
Напомним, в марте Никита Кологривый устроил дебош в одном из баров Новосибирска. Сначала артист приставал к сотруднице, но, получив отказ и укусил её за ногу. Суд арестовал актёра на семь суток. Представ перед Фемидой, он раскаялся и заявил, что совершил "дурость". 27 марта Кологривый вышел на свободу.