«Думаете, я пил?»: Никита Кологривый ответил на вопрос Life.ru о пристрастии к алкоголю

Актёр Никита Кологривый заявил, что не употреблял алкоголь, когда покусал девушку-хостес и устроил дебош в кальянной Новосибирска. Так он ответил на вопрос SHOT о том, бросил ли зелёного змия после того инцидента. Журналисты телеграм-канала встретили артиста перед отбытием в Санкт-Петербург на Ленинградском вокзале в Москве.

«А что вы думаете, я пил? Я не пил там», — заявил Кологривый.

Никита Кологривый — об инциденте в Новосибирске. Видео © SHOT