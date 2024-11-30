Китайский гороскоп: Шесть главных счастливчиков декабря 2024, у кого сбудется всё

Меркурий будет в ретрограде с 26 ноября по 15 декабря 2024 года. Это непростое время, которое по-разному влияет на людей, на природу и даже на работу техники. По-научному явление ретроградного Меркурия можно объяснить так: это 20 дней, когда с Земли кажется, что Меркурий движется вспять. Долгое время люди и боялись этого феномена, и восхищались им. В этом материале расскажем, кому из знаков зодиака по китайскому гороскопу больше всего благоволит самый знаменитый в мире ретроград.

Собака по китайскому гороскопу, года: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Рождённым в год Собаки ретроградный Меркурий сулит творческий подъём. Фото © Shutterstock / FOTODOM / kotoffe

Для людей, рождённых в год Собаки, этот ретроградный Меркурий отмечен особенным везением. Творческое самовыражение, финансовая стабильность, встреча со своей второй половинкой — всё это может произойти с вами в ретроградный Меркурий с 26 ноября по 15 декабря. Если у вас уже есть суженый или суженая, ожидайте укрепления отношений и более глубокого взаимопонимания со своим партнёром. Крутая работа, новый электросамокат, душевная подборка виниловых пластинок для вашего проигрывателя? Ретроградный Меркурий может подарить вам даже такие простые и приятные вещи.

Кабан по китайскому гороскопу, года: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Рождённые в год Кабана ощутят дома тепло и уют. Фото © Shutterstock / FOTODOM / kotoffe

Рождённые в год Кабана могут порадоваться: в их доме в ретроградный Меркурий 2024 будет царить спокойствие и уют. Проблемы во взаимопонимании и мелкие ссоры обойдут Кабанов за километр. Кроме того, последний ретроградный Меркурий 2024 года обещает данному знаку зодиака восточного календаря встречу с новыми интересными людьми. И какие-то из этих знакомств могут перерасти в крепкую дружбу на долгое время. То же самое касается здоровья Кабанов: ретроградный Меркурий, конечно, не принесёт вам кремлёвскую таблетку, но сезонные и хронические заболевания будут беспокоить вас гораздо меньше.

Бык по китайскому гороскопу, года: 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Те, кто родился в год Быка по китайскому гороскопу, будут справедливо вознаграждены за свои усилия. Фото © Shutterstock / FOTODOM / kotoffe

Усилия будут вознаграждены в этом декабре, если вы родились в год Быка по китайскому гороскопу. Люди, рождённые в этот год, традиционно славятся своей выносливостью и повышенной работоспособностью, и, пожалуй, именно в декабре 2024 года начальство узнает о ваших достижениях и отметит их каким-либо приятным подарком — например, премией. На личном тоже ждите покоя и стабильности или, может быть, начала новой и нежной истории.

Коза по китайскому гороскопу, года: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Те, кто был рождён в год Козы по китайскому гороскопу, отправятся в приятное путешествие и могут встретить там свою любовь. Фото © Shutterstock / FOTODOM / kotoffe

Те, кто был рождён в год Козы по восточному календарю, смогут позволить себе всё то, о чём так долго мечтали. Вас ожидает череда приятных сюрпризов. Если вы давным-давно мечтали о путешествии, например в Сочи или на Мальдивы, то готовьте билеты и соответствующий гардероб: ретроградный Меркурий 2024 принесёт вам поездку, полную приятных и позитивных впечатлений! Кроме того, в путешествии вы можете столкнуться с человеком, который станет вашей единственной любовью на всю жизнь.

Петух по китайскому гороскопу, года: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Рождённым в год Петуха ретроградный Меркурий 2024 обещает только позитивные эмоции. Фото © Shutterstock / FOTODOM / kotoffe

Для рождённых в год Петуха ретроградный Меркурий 2024 обещает долгожданные мир и покой. Негативные эмоции в этот период просто покинут вас, а если и будут появляться, то в такой малой степени, что вы этого даже не заметите. Взаимопонимание с близкими тоже выйдет на новый уровень: вы почувствуете, насколько они доверяют вам, и будете отвечать им тем же. Весь период ретрограда будет отмечен для вас хорошим настроением, весёлыми шутками и радостным смехом вас и ваших друзей.

Змея по китайскому гороскопу, года: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Если вы родились в год Змеи, то ждите невероятных успехов в освоении новых навыков, полезных как в быту, так и в работе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / kotoffe

Те, кому посчастливилось родиться в год Змеи, станут настоящими профессионалами в своём деле. Успех в «прокачке скиллов» вам обеспечен! Новые навыки пригодятся как на работе, так и в личной жизни: этот ретроградный Меркурий даст возможность применить ваши новоприобретённые знания во благо, ради помощи кому-то из близких или кому-то и вовсе незнакомому. Кстати, о незнакомцах: в декабре 2024 года присмотритесь к тем, с кем вы раньше не общались. Может быть, среди них прячется ваша вторая половинка?