День рождения Конституции: эти 8 фактов об основном законе страны вы точно не знали

12 декабря Россия отмечает День Конституции — главный правовой праздник страны. Этот день — отличная возможность узнать больше о документе, который лежит в основе нашего государства. Вот восемь фактов, которые удивят даже тех, кто считает себя экспертом.

Факт 1. Конституция пишется с большой буквы

Праздник 12 декабря: Какие тайны скрывает Конституция РФ. Фото © ТАСС / Александр Казаков

Если вы обращали внимание, то слово «Конституция» всегда пишется с заглавной буквы, когда речь идёт о главном законе России. Это правило русского языка, которое подчёркивает значимость документа.

Факт 2. Два года на подготовку

После распада СССР в 1991 году Россия продолжала жить по старой советской Конституции. Новый основной закон появился только в 1993 году, когда страна утвердила его на всенародном референдуме. Два года страна жила, что называется, «на чемоданах».

Факт 3. Книга, которая летала в космос

Почему Конституция России летала в космос. Фото © «Шедеврум»

Конституция России дважды побывала на орбите. Её отправляли на станцию «Мир», а затем и на МКС. Возможно, это один из самых «звёздных» документов на планете!

Факт 4. Над Конституцией работали тысячи специалистов

Считаете, что над Конституцией работали только политики? Ошибаетесь! Над созданием документа трудилось более 1000 экспертов из разных областей. Это был долгий процесс: работа заняла целых три с половиной года.

Факт 5. Долгожитель среди законов

В мире многие страны вносят изменения в свои основные законы каждые 15–20 лет. Но российская Конституция оставалась неизменной 27 лет! Только в 2020 году в неё добавили ряд поправок.

Факт 6. День Конституции был выходным, но стал рабочим

День Конституции 12 декабря: Чем уникальна российская Конституция. Фото © Shutterstock / FOTODOM / YuryKara

Раньше 12 декабря россияне наслаждались выходным. Но в 2005 году его убрали из праздничных дней. Несмотря на это, День Конституции остаётся государственным праздником и важной датой для страны.

Факт 7. Эталонный экземпляр — в Кремле

Главный экземпляр Конституции России хранится в библиотеке Президента в Московском Кремле. Этот документ используют только для инаугурации главы государства. В остальное время он под строгой охраной.

Факт 8. Президентская присяга в 82-й статье

Праздник 12 декабря: 8 удивительных фактов о Конституции России. Фото © Wikipedia / Kremlin.ru

Когда президент России вступает в должность, он приносит присягу, текст которой закреплён в статье 82 Конституции. Это обязательный ритуал, от которого нельзя отступить ни на слово.