День Конституции РФ: какого числа отмечают, история праздника Когда отмечают День принятия Конституции Российской Федерации в 2024 году? День Конституции — выходной или нет? История праздника, интересные факты о Дне Конституции — в статье Life.ru 9 декабря, 21:55 День Конституции Российской Федерации отмечают 12 декабря. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин, ЕРА

День Конституции Российской Федерации — государственный праздник, который символизирует «день рождения» основного документа нашей страны. В этом году российской Конституции исполняется 31 год.

Какого числа отмечают День Конституции РФ

День Конституции в России отмечают ежегодно 12 декабря. Именно 12 декабря прошёл всенародный референдум, на котором большинство участвовавших в нём избирателей высказались за принятие Основного закона нашей страны.

Будет ли выходной в День Конституции

День Конституции Российской Федерации 11 лет был выходным днём, однако затем в России приняли Федеральный закон от 29.12.2004 № 201-ФЗ «О внесении изменений в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации». Эта статья устанавливает нерабочие праздничные дни для всех россиян, и День Конституции исключили из списка.

Поэтому теперь ответ на вопрос «12 декабря — выходной или рабочий день?» однозначный: это рабочий день. В этом году День Конституции РФ выпадает на четверг, и вся страна будет трудиться в обычном режиме.

Когда приняли Конституцию

Начиная с 2005 года День Конституции Российской Федерации перестал быть нерабочим праздничным днём. Фото © ТАСС / Сергей Коньков

Конституцию Российской Федерации приняли на всенародном голосовании, которое прошло 12 декабря 1993 года. В честь этого события и установили дату празднования Дня Конституции.

Однако голосованию предшествовал серьёзный конституционный кризис. После развала Советского Союза его бывшие республики приняли декларации о государственном суверенитете — в России это сделал Съезд народных депутатов РСФСР 12 июня 1990 года (теперь этот день отмечается как День России). В Декларации поставили задачу разработать новую конституцию страны. Несколько дней спустя для этого свою работу начал новый орган — Конституционная комиссия I Съезда народных депутатов РСФСР.

Однако в 1993 году президент России Борис Ельцин созвал Конституционное совещание. Три года в стране усиливался кризис власти — Съезд народных депутатов и Верховный совет России противостояли президенту и правительству, проекты Конституции не принимались Верховным советом, а законодательная и исполнительная ветви власти вступили в конфликт, который невозможно было разрешить имевшимися средствами.

21 сентября 1993 года президент Борис Ельцин издал указ, которым забрал законодательные, распорядительные и контрольные полномочия у Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного совета России. Конституционная комиссия и Конституционное совещание должны были представить единый проект Конституции страны, а, кроме того, народ должен был выбрать первый состав нового представительного органа страны — Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации.

В сентябре – октябре 1993 года Съезд народных депутатов и Верховный совет разогнали с привлечением военных. 12 октября президент России издал указ, в котором назначил всенародное голосование по проекту Конституции Российской Федерации на 12 декабря. В бюллетенях на русском (а также национальных языках республик, автономной области и автономных округов) был всего один вопрос: «Принимаете ли вы Конституцию Российской Федерации?» — «Да» или «Нет».

Рабочий проект Конституционной комиссии активно дорабатывали в органах Конституционного совещания. В конечном счёте примерный текст документа передали для утверждения Борису Ельцину 8 ноября. На следующий день его направили для обнародования.

12 декабря 1993 года прошло всенародное голосование по проекту Конституции РФ, а также первые выборы в Государственную думу. В голосовании приняло участие более 58,1 миллиона избирателей (54,8%). Большинство из них — почти 33 миллиона человек (58,4%) — проголосовали за принятие новой Конституции. Основной закон страны вступил в силу в день официального опубликования — 25 декабря 1993 года.

Новый для страны праздник установили в Указе Президента Российской Федерации от 19.09.1994 № 1926. Однако указ был издан лишь спустя 10 месяцев после знаменательного события, и впервые День Конституции Российской Федерации отметили именно в 1993-м. А значит, в этом году вся страна отмечает «день рождения» основного документа в 31-й раз. Начиная с 2005 года День Конституции Российской Федерации перестал быть нерабочим праздничным днём, однако по-прежнему отмечается как памятный день.

О чём говорится в Конституции РФ

Интересные факты о Конституции. Инфографика © Life.ru

В Конституции Российской Федерации закреплены основополагающие принципы устройства нашей страны. В частности, в основном документе закреплены права и свободы человека и гражданина, принципы федеративного устройства, а также функции и полномочия президента, обеих палат Федерального собрания, правительства, судебных органов и местного самоуправления, а также других институтов.

Основной закон нашей страны разделён на преамбулу и два раздела, первый из которых содержит в себе 9 глав. Фундаментальное значение имеют первые две главы: они посвящены основам конституционного строя, а также правам и свободам человека и гражданина соответственно.

Конституция РФ 1993 года установила, что Россия — демократическое, федеративное, правовое государство с республиканской формой правления. Кроме того, именно многонациональный народ Российской Федерации объявлен носителем суверенитета и единственным источником власти, а человек, его права и свободы признаны высшей ценностью.

Вторая глава устанавливает главные права и свободы человека и гражданина в России. Среди них, в частности, права на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, равенство перед законом и судом, свобода совести и вероисповедания, мысли и слова.

Третья глава посвящена федеративному устройству России, в ней перечислены все субъекты Федерации и определён их правовой статус, принципы разделения полномочий между федеральным центром и региональными властями.

Интересные факты о Конституции

Конституция РФ 1993 года закрепила принципиально другие принципы государственного устройства по сравнению со своей предшественницей — Конституцией РСФСР 1978 года. В частности, в Основном законе теперь закреплён принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную.

Несмотря на распространённое мнение, далеко не все конституционные органы относятся к одной из трёх ветвей власти. Среди таких, например, Центральная избирательная комиссия, Счётная палата и органы прокуратуры.

Несмотря на масштабные изменения текста Основного закона страны в 2020 году, до них основные поправки были связаны с составом субъектов Федерации. Фото © ТАСС / Егор Алеев

В первоначальном тексте Конституции РФ обошлись без иностранных заимствований: в документе решили не употреблять слова «спикер», «импичмент» и другие. Однако после общероссийского голосования по поправкам в Конституцию в 2020 году в ней появилось, например, слово «сенатор» — так теперь официально называются члены Совета Федерации.

Несмотря на масштабные изменения текста Основного закона страны в 2020 году, до них основные поправки были связаны с составом субъектов Федерации — за всё время существования Конституции именно в статью 65 с перечислением всех регионов вносилось больше всего поправок: субъекты объединялись, переименовывались и добавлялись. Так произошло, например, с Кемеровской областью — в 2019 году она была официально переименована в Кемеровскую область – Кузбасс. В 2014 году в состав Российской Федерации вошли Республика Крым и город федерального значения Севастополь, а в 2023 году — ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

Масштабные поправки в Конституцию вносились дважды — в 2014 и 2020 году. 10 лет назад полномочия Высшего арбитражного суда передали Верховному суду РФ, а сам орган ликвидировали. Кроме того, расширили полномочия президента России.

Президент Российской Федерации в момент инаугурации произносит слова присяги, закреплённые в Конституции РФ, положив руку на особый экземпляр основного документа нашей страны — он сделан из тончайшей кожи варана. Этот экземпляр хранится в Кремле и используется только в дни инаугурации — однако это стало традицией, официально такой порядок нигде не закреплён. С 2000 года президент России может возложить руку на любой экземпляр Конституции.

По правилам русского языка название документа всегда пишется с большой буквы, если речь идёт именно о российской Конституции.

Как отмечают праздник в России

Несмотря на то что вот уже почти 20 лет День Конституции РФ не является нерабочим праздничным днём, его широко отмечают по сей день. Накануне памятной даты президент России вручает в Кремле государственные награды и премии, а 12 декабря по всей стране торжественно вручают паспорта детям, достигшим возраста 14 лет и впервые получающим главный документ гражданина РФ.

Кроме того, в регионах проводят торжественные мероприятия: концерты и выставки, круглые столы и дебаты, тренинги и лекции. В мероприятиях традиционно участвуют представители законодательных органов субъектов РФ, депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации.

Авторы Вячеслав Кокуркин