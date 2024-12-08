Преступление века. Кто 33 года назад развалил СССР в Беловежской пуще Подписание Соглашения о создании СНГ, которое вошло в историю как Беловежские соглашения, запустило процесс развала СССР. Насколько этот документ был законным, была ли возможность спасти Союз и почему не вмешался президент СССР Михаил Горбачёв — в материале Life.ru. 7 декабря, 21:15 Свои подписи под Беловежскими соглашениями поставили главы республик Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Borka Kiss, © Wikipedia / RIA Novosti

33 года назад, 8 декабря 1991 года, в Беловежской пуще (территория современной Белоруссии) тремя республиками, входившими в состав СССР, было подписано Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ), которое также вошло в историю как Беловежские соглашения. Считается, что именно это событие поставило окончательную точку в ликвидации единой страны.

Начало распада СССР

Михаил Горбачёв выступил с инициативой о заключении нового союзного договора. Фото © ТАСС / Владимир Завьялов, Юрий Лизунов

Ближе к концу 80-х годов прошлого столетия в Советском Союзе наблюдался кризис политической системы. Одним из его проявлений стал массовый сепаратизм республик, который также именовали «парадом суверенитетов». Положило начало этому принятие Декларации о суверенитете Верховным Советом Эстонии осенью 1988 года. В следующем году такие же решения были приняты властями Литовской, Латвийской и Азербайджанской ССР.

В течение 1990-го подобные акты уже действовали во всех республиках. В России такой акт был принят 12 июня 1990 года. В дальнейшем это позволило российскому руководству расширить собственные полномочия. Страна рушилась на глазах, в такой ситуации союзным властям требовалось предпринять какие-то меры, чтобы остановить этот процесс. Выход был найден уже летом 1990 года. На съезде КПСС Горбачёв выступил с инициативой о заключении нового союзного договора. Но для этого необходимо было придать данному решению легитимность в виде поддержки народа.

17 марта 1991 года состоялся референдум, на котором основная масса граждан высказалась за сохранение СССР. Но стоит отметить, что участие в голосовании не принимали шесть союзных республик: Армения, Грузия, Латвия, Литва, Молдавия и Эстония. В июне 1991 года руководством РСФСР был предпринят очередной шаг, направленный на развал страны. В России прошли выборы президента, убедительную победу на которых одержал председатель ВС РСФСР Борис Ельцин.

Для Ельцина это стало существенным козырем в рукаве, поскольку с этого момента его легитимность не вызывала сомнений, в отличие от Горбачёва, которому народ на выборах поддержку не выражал. В дальнейшем он активно использовал это во время августовского путча, когда принял на себя роль верховного главнокомандующего Вооружёнными силами, дислоцировавшимися на территории России.

После союзного референдума советское руководство разработало проект договора о создании Союза Советских Суверенных Республик. Предполагалось, что обновлённый СССР станет де-факто Федерацией, в которой республики будут наделены более широкими полномочиями. Изначально договор планировали подписать осенью 1991 года. Но в дальнейшем Горбачёв перенёс заключение соглашения на 20 августа. Он опасался того, что ближе к концу года союзные республики могут отклонить его принятие.

Поэтому медлить с этим вопросом президент не хотел. Но в конечном итоге этого не произошло из-за событий 19–21 августа, вошедших в историю как ГКЧП. Путч окончательно ослабил авторитет союзного руководства и усилил сепаратистские тенденции. Трясущиеся во время пресс-конференции руки вице-президента СССР и руководителя ГКЧП Геннадия Янаева наглядно демонстрировали то, в каком состоянии находилась политическая элита страны.

Кто подписывал Беловежские соглашения

Свои подписи под документом поставили главы республик Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич. Фото © Wikipedia / RIA Novosti

В переговорах 8 декабря участвовали представители трёх республик: РСФСР, Украины и Белоруссии. Свои подписи под документом поставили главы республик Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич, а также ещё по одному представителю от каждой из сторон. От России это сделал первый вице-премьер Геннадий Бурбулис, от Украины — глава правительства Витольд Фокин, от Белоруссии — премьер-министр Вячеслав Кебич.

Содержание документа

В преамбуле соглашения указывалось, что Белоруссия, РСФСР и Украина как страны – учредители СССР констатировали, что некогда единое государство «как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает своё существование». Иными словами, данный документ де-факто решал судьбу всего Союза без учёта мнений представителей других республик. Также на обломках разрушенной ими страны три республики договорились создать СНГ — межгосударственное объединение, существующее и по сей день.

Кроме того, стороны взяли на себя гарантии прав и свобод граждан, невзирая на их национальную принадлежность. Они обязались развивать между собой «равноправное и взаимовыгодное сотрудничество» в различных сферах жизни общества.

Республики пришли к договорённостям о признании и уважении территориальной целостности друг друга и нерушимости их границ. Также участники переговоров обязались сохранять общее военно-стратегическое пространство, в том числе по ядерному вооружению.

В заключительной статье соглашения указывалось: «Деятельность органов бывшего Союза ССР на территориях государств – членов Содружества прекращается».

Законность Беловежских соглашений

Заслуженный юрист России Юрий Синельщиков. Фото © Wikipedia / Duma.gov.ru

Лидеры трёх союзных республик не имели полномочий подписывать соглашение о распаде СССР. Об этом Life.ru рассказал заслуженный юрист России Юрий Синельщиков.

— Насчёт государственного преступления, как это многие сегодня пытаются представить, — это дело сомнительное. Но то, что они неправомочно подписали его, это верно, — сказал Синельщиков.

Об этом же говорил и Горбачёв. На следующий день после подписания Беловежских соглашений он выступил с заявлением, в котором утверждал, что судьба СССР «не может быть определена волей руководителей трёх республик». В этих его словах можно усмотреть рациональное зерно, поскольку не только РФ, Украина и Белоруссия учреждали Советский Союз. Также в числе учредителей единого государства была Закавказская Республика, которая в дальнейшем была разделена на Азербайджан, Армению и Грузию. Следуя этой логике, как минимум лидеры этих республик также должны были участвовать в переговорах в «Вискулях». Но как мы знаем, их туда никто не приглашал.

Соответственно, возникают вполне оправданные споры о легитимности и законности принятого соглашения. Слабость центральной власти окончательно развязала руки республиканским лидерам, многие из которых хотели править своими республиками в качестве глав государств, а не губернаторов под покровительством союзного руководства. В дальнейшем именно так и произошло. Многие первые секретари союзных республик стали президентами новообразованных государств.

Можно ли было избежать распада СССР

Горбачёв сам признал, что целью его жизни были распад СССР и уничтожение возглавляемой им Коммунистической партии Советского Союза. Фото © ТАСС / Олег Сизов

Андрей Дунаев, занимавший пост министра внутренних дел России в 1991–1992 годах, уверен, что даже после событий ГКЧП была возможность остановить распад Советского Союза. Но для этого нужны были решительные меры со стороны руководства страны, в первую очередь президента СССР.

— Союз нужно было защищать, если бы у Горбачёва была воля, то он встал бы на защиту [страны]. Советский народ на референдуме [в марте 1991 года] проголосовал за сохранение СССР. Но он [Горбачёв] сам этого не хотел. Разве ему КГБ не докладывал о том, что происходит в стране? Он прекрасно знал обо всём, но не хотел мешать, — сказал Дунаев Life.ru.

Экс-министр напомнил, что после этих событий Горбачёв сам признал, что целью его жизни были распад СССР и уничтожение возглавляемой им Коммунистической партии Советского Союза.

По мнению Дунаева, основной проблемой, которая в конечном итоге привела к распаду страны, была политика советского руководства, которое предпочитало спонсировать зарубежные компартии вместо того, чтобы заботиться о своём народе.

Авторы Альмир Хабибуллин