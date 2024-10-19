Аляску продали или она в аренде? Кому на самом деле принадлежит полуостров

Почему Россия решила продать Аляску?

Полуостров Аляска стал владением Российской империи в первой половине XVIII столетия. В 1732 году здесь высадились первые русские поселенцы. В дальнейшем владения России в регионе увеличивались. Помимо самой Аляски в состав Российской империи входили также Алеутские острова, архипелаг Александра, Гавайи и ряд других территорий. В 1799 году указом императора Павла I была основана Российско-американская компания (РАК), которая фактически начала управлять землями России на континенте.

Главным богатством Аляски в первой половине XIX столетия считалась пушнина, торговля которой приносила прибыль России. Кроме того, полуостров был богат полезными ископаемыми, но РАК намеренно умалчивала этот факт, поскольку опасалась массовой миграции. В то время эти территории были недостаточно освоены русскими, на Аляске их насчитывалось всего порядка 2,5 тысячи человек. По этой причине местные власти хотели предотвратить возможный наплыв иностранных подданных.

Чек на $7 200 000, использовавшийся для покупки Аляски у Российской империи. Фото © Telegram / История человечества

Первым вопрос о необходимости отказа от Аляски в 1853 году поднял генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьёв-Амурский. Свою позицию он объяснял тем, что рано или поздно США расширят свои владения на всю Северную Америку, поэтому лучше России первой уступить свои владения на континенте. Он рассчитывал, что таким шагом Россия сблизится с США и тем самым создаст союз против Британской империи.

В то время в условиях начавшейся Крымской войны перед Русской Америкой нависла угроза вторжения со стороны Британской империи, чьи владения в Канаде граничили с российскими. В этих условиях она была вынуждена пойти на сделку с Американской торговой компанией по продаже собственного флота. Это было необходимо, чтобы российские корабли могли выходить в море под флагом США. Но у этой сделки была и негативная сторона: американцы получили контроль над импортом и экспортом Русской Америки, что в дальнейшем стало одной из причин продажи Аляски.

Спустя год инициатива о продаже Аляски была озвучена уже с американской стороны. С такой идеей выступил госсекретарь США Уильям Марси. В 1857 году предложил продать Аляску великий князь Константин Николаевич в своём письме министру иностранных дел Российской империи Александру Горчакову. Но тогда этот вопрос было решено отложить до 1862 года, когда завершались привилегии РАК. Но затем началась Гражданская война в США, и вновь с вопросом по Аляске решили подождать.

Золотая лихорадка на Юконе. Штат Аляска, США. 1898 год. Фото © Telegram / История человечества

В 1866 году император Александр II провёл специальное совещание, на котором был поднят вопрос о продаже полуострова США. Все делегаты проголосовали за. После этого были определены границы продаваемой территории, а предложение о покупке передано американской стороне.

30 марта 1867 года два государства подписали договор о продаже Аляски за 7,2 млн долларов США. Вероятно, такой шаг со стороны России был обусловлен большими затратами на полуостров, которые не покрывала добыча пушнины. Кроме того, полуостров был достаточно уязвимым местом, что наглядно продемонстрировала Крымская война. У России не было возможности в полной мере заниматься обороной и развитием данной территории.

Продана или сдана в аренду?

Аляска на карте. Фото © Google Maps

В настоящее время ходит немало споров о том, была продана Аляска или сдана в аренду США. Одной из причин сомнений служит текст договора, в котором не используется слово «продать», а говорится «уступить». Соответственно, под уступкой в данном случае может пониматься именно передача физического контроля над полуостровом при юридическом сохранении права за Россией.

Также сторонники мнения об аренде Аляски утверждают, что договор между Россией и США заключался сроком на 90 лет и истекал в 1957 году. Именно этим объясняется тот факт, что официально Аляска была провозглашена штатом только в 1959 году. Соответственно, до этого в Вашингтоне понимали, что Советский Союз может потребовать возврата полуострова. Но, как мы знаем, руководство СССР такого вопроса не поднимало.