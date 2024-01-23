В Госдепе заявили, что США не собираются возвращать России Аляску

Соединённые Штаты не собираются отдавать России назад купленную у неё два века назад Аляску. Как передаёт РИА "Новости", с соответствующим заявлением недавно выступил заместитель главы пресс-службы Госдепа США.

По его словам, российские власти не получат назад эти территории. В то же время он подчеркнул, что такого же мнения придерживаются все его коллеги из американского правительства.

Так чиновник ответил на вопрос одного из присутствующих на брифинге репортёров, заявивших о том, что президент России Владимир Путин якобы подписал указ, в котором продажа Аляски названа "незаконной". В то же время журналист перепутал даты этой сделки и сообщил, что она была проведена в 1983 году вместо 1867-го. Предполагается, что американец не так понял подписанный недавно главой РФ указ о юридической защите зарубежной российской недвижимости.