РФ выделит средства на поиск за границей имущества СССР и Российской империи
В рамках нового указа президент РФ Владимир Путин утвердил выделение субсидии на поиск, оформление и правовую защиту зарубежной недвижимости России, включая ту, которая была приобретена во времена СССР и Российской империи. Эти средства направят предприятию по управлению собственностью за рубежом, подведомственному Управлению делами Президента России.
В 2015 году УДП и МИД были ответственны за организацию поиска, оформление и защиту заграничной недвижимости России. Для этого существовала специальная субсидия, которую могли получать организации, подчинённые управлению. Но с 2021 деньги выделяться перестали. Новый указ президента вернёт субсидии и назначит конкретное уполномоченное предприятие.
Другой указ позволит выделить этому предприятию деньги на возмещение расходов по содержанию и эксплуатации российской недвижимости за рубежом.
Ранее в МИД РФ анонсировали крайне болезненный ответ на захват "Дома Москвы" в Риге. Официальный представитель дипведомства Мария Захарова назвала конфискацию здания властями Латвии рейдерством и кражей в государственном масштабе.
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