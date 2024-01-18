РФ выделит средства на поиск за границей имущества СССР и Российской империи

В рамках нового указа президент РФ Владимир Путин утвердил выделение субсидии на поиск, оформление и правовую защиту зарубежной недвижимости России, включая ту, которая была приобретена во времена СССР и Российской империи. Эти средства направят предприятию по управлению собственностью за рубежом, подведомственному Управлению делами Президента России.

В 2015 году УДП и МИД были ответственны за организацию поиска, оформление и защиту заграничной недвижимости России. Для этого существовала специальная субсидия, которую могли получать организации, подчинённые управлению. Но с 2021 деньги выделяться перестали. Новый указ президента вернёт субсидии и назначит конкретное уполномоченное предприятие.

Другой указ позволит выделить этому предприятию деньги на возмещение расходов по содержанию и эксплуатации российской недвижимости за рубежом.