Регион

Уведомления отключены

18 января, 18:39

РФ выделит средства на поиск за границей имущества СССР и Российской империи

В рамках нового указа президент РФ Владимир Путин утвердил выделение субсидии на поиск, оформление и правовую защиту зарубежной недвижимости России, включая ту, которая была приобретена во времена СССР и Российской империи. Эти средства направят предприятию по управлению собственностью за рубежом, подведомственному Управлению делами Президента России.

В 2015 году УДП и МИД были ответственны за организацию поиска, оформление и защиту заграничной недвижимости России. Для этого существовала специальная субсидия, которую могли получать организации, подчинённые управлению. Но с 2021 деньги выделяться перестали. Новый указ президента вернёт субсидии и назначит конкретное уполномоченное предприятие.

Другой указ позволит выделить этому предприятию деньги на возмещение расходов по содержанию и эксплуатации российской недвижимости за рубежом.

В Словакии заверили, что не станут по примеру Чехии замораживать российскую недвижимость
В Словакии заверили, что не станут по примеру Чехии замораживать российскую недвижимость

Ранее в МИД РФ анонсировали крайне болезненный ответ на захват "Дома Москвы" в Риге. Официальный представитель дипведомства Мария Захарова назвала конфискацию здания властями Латвии рейдерством и кражей в государственном масштабе.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Мышляева
  • Новости
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров