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В Словакии заверили, что не станут по примеру Чехии замораживать российскую недвижимость

Премьер Словакии Фицо: Мы точно не пойдём по пути ограничений на собственность РФ

20 декабря, 14:32
Фото © AP / TASS

Фото © AP / TASS

Словакия не планирует замораживать российскую недвижимость по примеру других европейских стран. Такое заявление сделал в среду, 20 декабря, премьер республики Роберт Фицо в интервью изданию с необычным названием InfoVojna.

"Я хочу сказать, что мы в Словакии таким путём, конечно, не пойдём", — заверил политик, приведя в пример Чехию, которая в середине ноября запретила России распоряжаться принадлежащей ей недвижимостью.

В парламенте Словакии заявили, что жителей страны никто не заставит ненавидеть Россию
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Напомним, что ранее в Словакии выступили против переговоров о вступлении Украины в ЕС, а также отказались поставлять киевскому режиму вооружения со складов своей армии. В конце ноября глава словацкого правительства отметил, что десять лет переговоров о решении украинского конфликта при прекращении огня будут лучше, чем десять лет безрезультатных сражений, в которых на пути к тому же столу переговоров будут потеряны ещё сотни тысяч человеческих жизней.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
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