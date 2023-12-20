Премьер Словакии Фицо: Мы точно не пойдём по пути ограничений на собственность РФ

В Словакии заверили, что не станут по примеру Чехии замораживать российскую недвижимость

Словакия не планирует замораживать российскую недвижимость по примеру других европейских стран. Такое заявление сделал в среду, 20 декабря, премьер республики Роберт Фицо в интервью изданию с необычным названием InfoVojna.

"Я хочу сказать, что мы в Словакии таким путём, конечно, не пойдём", — заверил политик, приведя в пример Чехию, которая в середине ноября запретила России распоряжаться принадлежащей ей недвижимостью.