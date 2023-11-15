Власти Чехии запретили России распоряжаться принадлежащей ей недвижимостью
Глава МИД Чехии Липавский: Правительство одобрило заморозку госсобственности РФ
Чешский кабмин одобрил заморозку госсобственности России. Об этом в соцсетях сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский.
"Сегодня по моему предложению правительство одобрило заморозку российской государственной собственности в Чехии", — написал он на своей странице в соцсети X.
Чешское информационное агентство (ЧТК) сообщило, что речь идёт о внесении компании по управлению российскими активами за рубежом ФГУП "Госзагрансобственность" в национальный санкционный список. По данным СМИ, данное предприятие связано со многими объектами недвижимости в Чехии, которые принадлежат РФ.
Таким образом, вся коммерческая деятельность "Госзагрансобственности", в том числе сдача в аренду, теперь является незаконной в Чехии, а включение организации в санкционный список приведёт к заморозке активов компании в стране. При этом в чешском МИД уточнили, что заморозка госсобственности РФ в Чехии не затронет российскую дипмиссию.
Кроме того, чешский премьер Петр Фиала отметил, что Москва теперь не сможет распоряжаться принадлежащей ей в стране недвижимостью, в том числе продавать её. Также России запретили использовать банковские счета, на которые приходит плата за аренду.
Ранее Лайф писал, что в Евросоюзе опасаются ускорять применение замороженных активов РФ для поддержки Украины. 8 ноября в Брюсселе состоялось закрытое заседание Еврокомиссии, на котором ключевые страны ЕС сообщили, что предпочли бы более постепенный подход по этому вопросу. Так, они просят дать гарантии, что формула использования прибыли от замороженных российских активов является юридически обоснованной и не угрожает финансовой стабильности.
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