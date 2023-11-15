Власти Чехии запретили России распоряжаться принадлежащей ей недвижимостью

Чешский кабмин одобрил заморозку госсобственности России. Об этом в соцсетях сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский.

"Сегодня по моему предложению правительство одобрило заморозку российской государственной собственности в Чехии", — написал он на своей странице в соцсети X.

Чешское информационное агентство (ЧТК) сообщило, что речь идёт о внесении компании по управлению российскими активами за рубежом ФГУП "Госзагрансобственность" в национальный санкционный список. По данным СМИ, данное предприятие связано со многими объектами недвижимости в Чехии, которые принадлежат РФ.

Таким образом, вся коммерческая деятельность "Госзагрансобственности", в том числе сдача в аренду, теперь является незаконной в Чехии, а включение организации в санкционный список приведёт к заморозке активов компании в стране. При этом в чешском МИД уточнили, что заморозка госсобственности РФ в Чехии не затронет российскую дипмиссию.

Кроме того, чешский премьер Петр Фиала отметил, что Москва теперь не сможет распоряжаться принадлежащей ей в стране недвижимостью, в том числе продавать её. Также России запретили использовать банковские счета, на которые приходит плата за аренду.