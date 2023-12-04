В парламенте Словакии заявили, что жителей страны никто не заставит ненавидеть Россию

Словаков никто и никогда не заставит ненавидеть Россию, заявил заместитель председателя парламента европейского государства Любош Блаха по итогам конференции в Чехии, посвящённой левым взглядам. По его словам, в стране нет проблем с исторической памятью.

"В Чехии я сказал это открыто: словаков никто никогда не заставит ненавидеть Россию", — написал политик в одной из социальных сетей.

Блаха отметил, что, сказав о нежелании словаков посылать оружие Украине, он тут же сорвал мощные аплодисменты.