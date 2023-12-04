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4 декабря, 13:31

В парламенте Словакии заявили, что жителей страны никто не заставит ненавидеть Россию

Вице-спикер Блаха заявил, что словаков никто никогда не заставит ненавидеть РФ

Словаков никто и никогда не заставит ненавидеть Россию, заявил заместитель председателя парламента европейского государства Любош Блаха по итогам конференции в Чехии, посвящённой левым взглядам. По его словам, в стране нет проблем с исторической памятью.

"В Чехии я сказал это открыто: словаков никто никогда не заставит ненавидеть Россию", — написал политик в одной из социальных сетей.

Блаха отметил, что, сказав о нежелании словаков посылать оружие Украине, он тут же сорвал мощные аплодисменты.

Худой мир лучше доброй войны: Фицо призвал к перемирию и переговорам по Украине

Худой мир лучше доброй войны: Фицо призвал к перемирию и переговорам по Украине

Ранее министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар призвал к проведению переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Братислава также выступает за установление перемирия.

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Shutterstock

Матвей Константинов
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