В парламенте Словакии заявили, что жителей страны никто не заставит ненавидеть Россию
Вице-спикер Блаха заявил, что словаков никто никогда не заставит ненавидеть РФ
Словаков никто и никогда не заставит ненавидеть Россию, заявил заместитель председателя парламента европейского государства Любош Блаха по итогам конференции в Чехии, посвящённой левым взглядам. По его словам, в стране нет проблем с исторической памятью.
"В Чехии я сказал это открыто: словаков никто никогда не заставит ненавидеть Россию", — написал политик в одной из социальных сетей.
Блаха отметил, что, сказав о нежелании словаков посылать оружие Украине, он тут же сорвал мощные аплодисменты.
Ранее министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар призвал к проведению переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Братислава также выступает за установление перемирия.
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