Мужчины будут сворачивать шеи вслед: 6 незаменимых правил в образе женщины 50+

Скоро горячая пора новогодних корпоративов: вся страна будет встречать год Зелёной Змеи с размахом. Как и всегда, главный вопрос о праздновании Нового года касается одежды: что надеть на Новый год, особенно если вы уже прожили полвека. Рассказываем о шести незаменимых правилах, которые помогут вам создать стильный и привлекательный образ.

1. Пастельная цветовая гамма

Если раньше вы не дружили с пастельными тонами, то самое время подружиться или хотя бы познакомиться с ними поближе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / NeonShot

Яркие цвета после 50 стоит либо исключить вовсе, либо применять с осторожностью. Отдайте предпочтение пастельным оттенкам: они будут выгодно подчёркивать достоинства фигуры, оттеняя при этом недостатки. Кроме того, пастельные цвета могут визуально «разгладить» морщины: после 50 это особенно актуально.

2. Полуприлегающий силуэт

В 50+ лучше забыть об обтягивающей одежде, зато полуприлегающий силуэт станет спасением. Фото © Freepik

В возрасте 50+ лучше не экспериментировать с обтягивающей одеждой: велосипедки и легинсы остаются в шкафу. Прямой силуэт тоже не совсем то, что нужно: мало кому хочется носить на себе бесформенный балахон. Хороший компромисс — полуприлегающая одежда, которая в целом повторяет силуэт тела, но не прилегает к нему. Она не показывает особенности фигуры полностью, так что с ней проще скрыть недостатки, если таковые есть.

3. Вещи из плотной ткани

Плотная, добротная ткань — ваш выбор в одежде в 50+. Фото © Freepik

Прозрачные рубашки из тонкого материала — ваши злейшие враги. Они могут испортить фигуру и в 20 лет, но в 50 это будет уже более критично. Отдайте предпочтение качественным плотным тканям: с ними полуприлегающий силуэт будет выглядеть наиболее выигрышно. Вельвет, гипюр, жаккард — все эти плотные ткани отлично смотрятся на фигуре после пятидесяти.

4. Монохромные образы, но без «тотального чёрного»

Вещи пастельных оттенков, комбинированные в монохромном стиле, — лучший выбор для стильных образов в 50. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anna Zhuk

В 50+ лучше отдать предпочтение одноцветным лукам. Это придаст вашему образу лёгкий, почти воздушный шарм и в то же время наполнит его романтическими нотками. Но избегайте цветовой гаммы total black: если вся ваша одежда будет чёрной, это не сгладит, а, наоборот, только подчеркнёт недостатки, например морщины. Если и носить чёрный в 50 лет, то только чёрный низ: брюки или юбку.

5. Отдайте приоритет своему комфорту

Кэжуал лучше формализма: позвольте себе поставить в приоритет комфорт при создании образа. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anna Zhuk

Если вы в молодости предпочитали официальный стиль в одежде, то сейчас лучше сосредоточиться на собственном комфорте. В этом вам поможет стиль кэжуал: юбку-карандаш, в которой невозможно нормально двигаться, можно сменить на элегантные брюки «чино», а высокие каблуки — на кроссовки. Одежда не должна стеснять движений: важно найти правильный баланс между образом, который вы хотите создать, и комфортом.

6. Не гонитесь за модой: создавайте свой уникальный стиль

В 50 лет самое время создать свой уникальный и неповторимый образ. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anna Zhuk

Не каждая модная тенденция подходит всем. В возрасте 50+ уже не стоит гнаться за модой: вы наверняка застали моду начала нулевых и заметили, как она трансформировалась в 2020-х. Вам же лучше всего черпать вдохновение из ретростилей: 60-е, 70-е с их тотальным клёшем, возможно, умеренный спортивный стиль 90-х. На самом деле примеров стилей, которые будут выгодно смотреться на вас, в истории масса. Но не стоит копировать моду той или иной эпохи целиком — лучше подчеркните вашу стилизацию парочкой аксессуаров, которые отсылают к тому времени.