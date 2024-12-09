5 отечественных актрис, которые смогли стать по-настоящему популярными, только став бабушками
Эти пять актрис доказали, что возраст — не помеха успеху. Life.ru рассказывает, как они обрели популярность и покорили зрителей уже в зрелые годы.
В мире кино не так уж много примеров, когда популярность приходит к актрисам в зрелом возрасте. Но наши героини доказали, что возраст — вовсе не препятствие на пути к успеху. Мы собрали истории пяти ярких актрис, чьи звёзды зажглись уже тогда, когда многие заканчивают карьеру.
Александра Назарова из «Моей прекрасной няни»
Александра Назарова — как «няня» сделала её звездой. Фото © Wikipedia / Театр им. М.Н. Ермоловой
Александра Назарова с юных лет знала, что будет актрисой. Её дебют в кино состоялся ещё в 1961 году, но громких ролей долгое время не было. Лишь спустя десятилетия актриса ворвалась в сердца зрителей. В культовом сериале «Моя прекрасная няня» её харизматичная бабушка стала одной из самых запоминающихся героинь.
Её заметили после: «Принцесса на бобах», «Бригада», «Моя прекрасная няня».
Ирина Чипиженко из «ИП Пирогова»
Кадр из фильма «Оперетта капитана Крутова», режиссёр Вячеслав Росс, сценарист Андрей Кивинов / Kinopoisk
Ирина Чипиженко начала актёрскую карьеру в молодости, но на долгие годы исчезла с экранов, посвятив себя театру. Вернувшись в начале 2000-х, она быстро нашла своё место в кинематографе, появляясь в популярных проектах, часто вместе с Галиной Стахановой. Наибольшее внимание привлекли её работы в: «Ёлки-5», «80-е», «ИП Пирогова».
Галина Стаханова из «Склифосовского»
Галина Стаханова — актриса, востребованная в 80 лет. Фото © Wikipedia / Алексей Никишин
Галина Стаханова, начавшая карьеру с крошечной роли в «Девчатах», взяла своё упорством. Она десятилетиями играла эпизоды, но по-настоящему её заметили в 90-е. А в 2000-х она превратилась в одну из самых востребованных актрис возрастного амплуа.
Эти фильмы и сериалы принесли ей популярность: «Ёлки», «Склифосовский», «Кухня».
Ёла Санько из «Моей прекрасной няни»
Ёла Санько — возвращение в кино после театра. Кадр из фильма «Преступление и наказание», режиссёр Владимир Мирзоев, сценарист Анастасия Мирзоева / Kinopoisk
Ёла Санько — яркий пример того, как можно вернуться в кино после долгого перерыва. В начале карьеры она играла небольшие роли, а затем ушла в театр. Но уже в 2000-х актриса снова оказалась в центре внимания, став любимицей российских сериалов.
Зрители полюбили её за роли в: «Моя прекрасная няня», «Домашний арест», «Обратная сторона луны».
Мария Скворцова из «Одиноким предоставляется общежитие»
Мария Скворцова — как поздний успех изменил её жизнь. Фото © Wikipedia / Киностудия им. М. Горького
Карьера Марии Скворцовой началась внезапно, когда ей было уже за 60. Её роль в «Калине красной» стала знаковой, а после этого предложения посыпались как из рога изобилия. Каждый новый фильм добавлял ей популярности, особенно в 70-е и 80-е.
Её талант раскрылся в: «Калина красная», «Гостья из будущего», «Одиноким предоставляется общежитие».
Татьяна Пельтцер из «Морозко»
Татьяна Пельтцер — бабушка, которую любили все. Фото © Фотохроника ТАСС
Татьяна Пельтцер вошла в кинематограф позже, чем многие её коллеги. Первые значимые роли начали появляться лишь к 50-м годам, но настоящее признание пришло в 60–80-х. Её бабушки были настолько колоритными, что её называли «бабушкой всей страны». Ключевые проекты, подарившие ей любовь зрителей: «Морозко», «Приключения жёлтого чемоданчика», «Трое в лодке, не считая собаки».
Эти актрисы доказали, что возраст в кино — лишь цифра. Их истории — напоминание, что мечты можно воплощать в жизнь в любом возрасте. И кто знает, возможно, впереди у них ещё больше ролей, которые украсят не только фильмы, но и нашу жизнь. Ранее Life.ru перечислил 5 причин, почему машина времени из «Ивана Васильевича» стала бы началом апокалипсиса в реальности.
Коллаж © Life.ru. Фото © Wikipedia. Кадр из фильма «Ёлки-3», режиссёр Ольга Харина, сценарист Ольга Харина / Kinopoisk. Кадр из фильма «Гостья из будущего», режиссёр Павел Арсенов, сценарист Кир Булычёв / Kinopoisk