5 отечественных актрис, которые смогли стать по-настоящему популярными, только став бабушками

В мире кино не так уж много примеров, когда популярность приходит к актрисам в зрелом возрасте. Но наши героини доказали, что возраст — вовсе не препятствие на пути к успеху. Мы собрали истории пяти ярких актрис, чьи звёзды зажглись уже тогда, когда многие заканчивают карьеру.

Александра Назарова из «Моей прекрасной няни»

Александра Назарова — как «няня» сделала её звездой. Фото © Wikipedia / Театр им. М.Н. Ермоловой

Александра Назарова с юных лет знала, что будет актрисой. Её дебют в кино состоялся ещё в 1961 году, но громких ролей долгое время не было. Лишь спустя десятилетия актриса ворвалась в сердца зрителей. В культовом сериале «Моя прекрасная няня» её харизматичная бабушка стала одной из самых запоминающихся героинь.

Её заметили после: «Принцесса на бобах», «Бригада», «Моя прекрасная няня».

Ирина Чипиженко из «ИП Пирогова»

Кадр из фильма «Оперетта капитана Крутова», режиссёр Вячеслав Росс, сценарист Андрей Кивинов / Kinopoisk

Ирина Чипиженко начала актёрскую карьеру в молодости, но на долгие годы исчезла с экранов, посвятив себя театру. Вернувшись в начале 2000-х, она быстро нашла своё место в кинематографе, появляясь в популярных проектах, часто вместе с Галиной Стахановой. Наибольшее внимание привлекли её работы в: «Ёлки-5», «80-е», «ИП Пирогова».

Галина Стаханова из «Склифосовского»

Галина Стаханова — актриса, востребованная в 80 лет. Фото © Wikipedia / Алексей Никишин

Галина Стаханова, начавшая карьеру с крошечной роли в «Девчатах», взяла своё упорством. Она десятилетиями играла эпизоды, но по-настоящему её заметили в 90-е. А в 2000-х она превратилась в одну из самых востребованных актрис возрастного амплуа. Эти фильмы и сериалы принесли ей популярность: «Ёлки», «Склифосовский», «Кухня».

Ёла Санько из «Моей прекрасной няни»

Ёла Санько — возвращение в кино после театра. Кадр из фильма «Преступление и наказание», режиссёр Владимир Мирзоев, сценарист Анастасия Мирзоева / Kinopoisk

Ёла Санько — яркий пример того, как можно вернуться в кино после долгого перерыва. В начале карьеры она играла небольшие роли, а затем ушла в театр. Но уже в 2000-х актриса снова оказалась в центре внимания, став любимицей российских сериалов. Зрители полюбили её за роли в: «Моя прекрасная няня», «Домашний арест», «Обратная сторона луны».

Мария Скворцова из «Одиноким предоставляется общежитие»

Мария Скворцова — как поздний успех изменил её жизнь. Фото © Wikipedia / Киностудия им. М. Горького

Карьера Марии Скворцовой началась внезапно, когда ей было уже за 60. Её роль в «Калине красной» стала знаковой, а после этого предложения посыпались как из рога изобилия. Каждый новый фильм добавлял ей популярности, особенно в 70-е и 80-е.

Её талант раскрылся в: «Калина красная», «Гостья из будущего», «Одиноким предоставляется общежитие».

Татьяна Пельтцер из «Морозко»

Татьяна Пельтцер — бабушка, которую любили все. Фото © Фотохроника ТАСС

Татьяна Пельтцер вошла в кинематограф позже, чем многие её коллеги. Первые значимые роли начали появляться лишь к 50-м годам, но настоящее признание пришло в 60–80-х. Её бабушки были настолько колоритными, что её называли «бабушкой всей страны». Ключевые проекты, подарившие ей любовь зрителей: «Морозко», «Приключения жёлтого чемоданчика», «Трое в лодке, не считая собаки».