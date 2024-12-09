Сергей Светлаков раскрыл, почему хотел ударить Дмитрия Маликова

Сергей Светлаков, известный российский шоумен и продюсер, выпустил новогоднюю комедию «Звёзды в Сибири», в которой он также сыграл одну из главных ролей. В эфире «Шоу Воли» он поделился, что в какой-то момент съёмок ему захотелось ударить Дмитрия Маликова.

Светлаков рассказал, что съёмки проходили в сложных условиях. Летом, когда температура в павильоне достигала 32 градусов, актёрам приходилось изображать зимнюю стужу, облачившись в тёплые пальто. Искусственный снег, который дул в лицо артистам, вызывал раздражение глаз и создавал дополнительные трудности. «Напротив стоит ветродуй — 100 километров в час, 12 тонн снега кидают нам в лицо, у нас все глаза красные, капает кровь, мы ещё разговариваем», — поделился Светлаков.

Особенно запомнился эпизод с Дмитрием Маликовым: он присоединился к съёмкам позже. В первый день его работы начался лёгкий снежок, и одна снежинка упала на его волосы, а другая — на нос. «И он такой: “Ребята, ну, в таких условиях невозможно работать!” Клянусь, это было единственное желание в моей жизни — ударить Маликова», — смеясь, вспоминал Светлаков. Однако конфликта не возникло — все участники проекта восприняли ситуацию с юмором.

Клава Кока также внесла свой вклад в создание весёлой атмосферы на съёмочной площадке. В один из дней она потеряла охранника, который по ошибке следовал за её дублером. «Как можно потерять охранника? Это же охранник должен охранять, а не наоборот!» — с улыбкой рассказывал Светлаков.

Фильм, в котором задействованы такие звёзды, как Ольга Бузова, Клава Кока, Дмитрий Маликов и Тимур Батрутдинов, повествует о том, как группа знаменитостей отправляется на корпоратив в Сибирь, но по ошибке оказывается в удалённой деревне. Там их ждут неожиданные испытания и курьёзные ситуации.