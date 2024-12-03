Маликов рассказал, как домработница крала его концертные костюмы

Российский певец Дмитрий Маликов поделился историей, как домработница похитила несколько его концертных костюмов. Артист рассказал об этом в беседе с kp.ru за кулисами концерта «Звезды Дорожного радио».

Маликов вспомнил, что неприятный инцидент произошёл около десяти лет назад. Среди похищенных вещей был его любимый пиджак с узором «зебра». Исполнитель признался, что до сих пор сожалеет о потере этих костюмов — они были связаны с важными моментами в его карьере.

«Что она с ними сделала, я не знаю. Вполне возможно, что продала», — рассказал артист.

Часть старых костюмов Маликова всё ещё находятся в целости и сохранности. Например, знаменитый белый плащ, в котором он выступал в 1990-х годах на сцене СКК «Юбилейный». Певец планирует вновь надеть его на юбилейном концерте в Петербурге.

Музыкант признался, что периодически сам отдаёт свои наряды на благотворительность — например, для аукционов. Но кража домработницы оставила неприятный осадок — некоторые из пропавших нарядов он с удовольствием надел бы и сегодня.