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2 декабря, 22:53

Маликов рассказал, как домработница крала его концертные костюмы

Дмитрий Маликов. Обложка © Telegram / Дмитрий Маликов

Дмитрий Маликов. Обложка © Telegram / Дмитрий Маликов

Российский певец Дмитрий Маликов поделился историей, как домработница похитила несколько его концертных костюмов. Артист рассказал об этом в беседе с kp.ru за кулисами концерта «Звезды Дорожного радио».

Маликов вспомнил, что неприятный инцидент произошёл около десяти лет назад. Среди похищенных вещей был его любимый пиджак с узором «зебра». Исполнитель признался, что до сих пор сожалеет о потере этих костюмов — они были связаны с важными моментами в его карьере.

«Что она с ними сделала, я не знаю. Вполне возможно, что продала», — рассказал артист.

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Часть старых костюмов Маликова всё ещё находятся в целости и сохранности. Например, знаменитый белый плащ, в котором он выступал в 1990-х годах на сцене СКК «Юбилейный». Певец планирует вновь надеть его на юбилейном концерте в Петербурге.

Музыкант признался, что периодически сам отдаёт свои наряды на благотворительность — например, для аукционов. Но кража домработницы оставила неприятный осадок — некоторые из пропавших нарядов он с удовольствием надел бы и сегодня.

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Юрий Бузина
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