Виктория Боня продала кусок торта за 15 млн рублей на вечеринке в честь 45-летия

Виктория Боня, известная российская телеведущая и модель, отметила своё 45-летие с размахом, устроив «белую вечеринку» в центре Москвы. Как сообщает VOICE, на празднике присутствовали звёзды российского шоу-бизнеса, такие как Алёна Водонаева, Прохор Шаляпин и Сердар Камбаров. Дресс-код мероприятия был вдохновлён горными походами Виктории, где она провела много времени в окружении снега.

Боня продала кусок праздничного торта за 15 млн рублей. Видео Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / victoriabonya

Главным событием вечера стал торт, изготовленный известным кондитером Ренатом Агзамовым. На кондитерском изделии была изображена Виктория, покоряющая горы, что символизировало её страсть к альпинизму. Вдохновлённая этим шедевром, Боня решила устроить аукцион и продать куски торта своим друзьям. В результате два приятеля телеведущей выкупили куски за рекордные 15 миллионов рублей.

Эти средства Виктория планирует потратить на восхождение на Эверест, которое запланировано на следующий год. Общая стоимость экспедиции составляет 25 миллионов рублей, из которых шесть миллионов пойдут на съёмки фильма о её восхождении. Боня подчеркнула, что без документирования этого события подниматься на гору нет смысла, ведь контент сам себя не распиарит.

Праздник обошёлся в шесть миллионов рублей, которые оплатил таинственный поклонник Виктории. Он не смог присутствовать на мероприятии, но сделал щедрый подарок, который включал не только оплату вечеринки, но и часы в подарок стоимостью два миллиона рублей — давнюю мечту телеведущей.

Виктория Боня отметила, что её сердце принадлежит горам, хотя она активно ходит на свидания. «У меня огромное сердце, туда поместится весь мир. Я выбираю себя. Самое ценное и бесценное, что есть у меня, — это я», — заявила она. Восхождение на Эверест станет ещё одной мечтой, воплощённой в жизнь.