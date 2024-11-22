Американка отметила 107-й день рождения и поделилась ощущениями от жизни

Жительница американского штата Иллинойс Франческа Таулло отметила свой 107-й день рождения, продолжая удивлять окружающих своей энергией и кулинарным талантом. Она рассказала в интервью KMOV, как ей живётся в таком возрасте.

Таулло родилась в 1917 году в Палермо, Сицилия, и переехала в США в 1958 году, следуя за своим мужем-американцем. Большую часть жизни в Америке она посвятила работе повара, став настоящей легендой местной кулинарии.

Журналистам удалось пообщаться с долгожительницей и её 82-летней дочерью Таниной Кампери, которая выполняет роль переводчика для матери. Несмотря на почти 70 лет, проведённых в Иллинойсе, Франческа так и не освоила английский язык в совершенстве. Но это не помешало ей завоевать признание местных жителей своими кулинарными способностями.

Франческа работала в различных ресторанах, включая семейное заведение ДжанКарлос, где её салаты стали настоящим хитом. Клиенты называли их «салатами Бога», и они даже удостаивались упоминания в местных газетах. Хотя ресторан закрылся несколько лет назад, отзывы о её блюдах до сих пор можно найти в Сети.

На вопрос о том, как она себя чувствует в столь почтенном возрасте, Франческа ответила просто: «Нормально». Её дочь Танина добавила, что мать часто говорит: «Бог держит меня здесь ради тебя», и она действительно чувствует себя благословенной, имея возможность быть рядом с матерью.

Таулло приписывает свою долгую жизнь вере и поддержке семьи. Она продолжает жить активно и не хочет сидеть на месте. Этот дух и любовь к кулинарии сделали Франческу Таулло не только долгожительницей, но и настоящей легендой среди местных жителей.