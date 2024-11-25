Боня задаёт высокие стандарты: больше никаких отношений с «нищебродами»

Телеведущая и блогер Виктория Боня поделилась своими обновлёнными взглядами на отношения с мужчинами. В беседе с нумерологом Кристиной Егиазаровой она заявила, что теперь она не намерена впускать в свою жизнь мужчин — «нищебродов». Этот термин для неё охватывает не только финансовую нестабильность, но и недостаток личностного роста.

По словам Бони, её идеальный партнёр должен быть не только обеспеченным, но и интеллектуально и духовно развитым человеком. Она подчеркнула, что для неё важно, чтобы мужчина был способен поддерживать её не только материально, но и эмоционально. «Это и о материальном, конечно, и о духовном — о том, что мужчина в себе содержит. Он тоже должен развиваться, он должен содержать в себе меня», — отметила она.

Виктория призналась, что избегает использовать термин «нищеброд» публично, чтобы не оскорбить никого, однако она уверена, что для некоторых это слово вполне подходит. На данный момент она не заинтересована в романтических отношениях и не спешит знакомиться с новыми потенциальными партнёрами. Однако не все пользователи сети восприняли её слова однозначно. Некоторые отметили, что Виктория слишком увлеклась эзотерикой и духовными практиками.

Что касается личной жизни, то все последние отношения Виктории были с состоятельными мужчинами. Более двух лет блогерша скрывала свои отношения с бизнесменом Русланом Гасановым, который был женат. Пара начала появляться на публике в октябре 2023 года, но в феврале 2024 года Виктория объявила о расставании. Ранее она была в отношениях с сыном миллиардера, Алексом Смерфитом, от которого у неё есть дочь Анджелина, но их отношения завершились в 2017 году из-за его инфантильности. После этого у неё были романы с американским миллионером Джеффри Бейером и французом Пьером Андюраном, которые, как позже стало известно, были частью PR-кампаний.