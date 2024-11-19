Виктория Боня поделилась ранее не опубликованными фото своей маленькой дочери

Российская телеведущая Виктория Боня поделилась редкими архивными фотографиями с дочерью Анджелиной, которые она раньше не показывала. Об этом сообщает портал «Страсти».

В посте на своей странице в соцсетях звезда иронично прокомментировала, что, когда девочка только родилась, «китайская кровь» едва не взяла верх. Сама Виктория родом из Забайкалья. Ранее звезда делилась, что в её роду по линии прабабушек и прадедушек были китайцы.

Виктория объяснила подписчикам, что долго не решалась публиковать семейные снимки, так как не хотела выставлять дочь на всеобщее обозрение. «Смотрите на нас с Анджелиной», — написала Боня, добавив, что всегда оставалась рядом с девочкой, несмотря на расставание с бывшим возлюбленным, миллионером Майклом Смерфитом.

Пара встречалась семь лет. После расставания возлюбленные сохранили дружеские отношения и продолжают вместе воспитывать дочь, которая, кстати, является гражданкой Монако, а не России.

Боня не скрывает, что всегда поддерживала хорошие отношения с отцом дочери и не боялась, что он может забрать Анджелину. На вопрос о том, как девочка адаптировалась к жизни в международной семье, телеведущая ответила, что она свободно говорит на двух языках — русском и английском, часто «смешивая» их.