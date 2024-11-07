«Ничего не будет»: Боня и Волочкова раскрыли секрет перевозки золота и бриллиантов через таможню

Иногда знаменитости просто забывают декларировать дорогие украшения, потому что часто летают. Об этом заявила телеведущая Виктория Боня, комментируя Life.ru задержание «мисс Россия – 2015» Софии Никитчук в аэропорту с ювелиркой.

«На самом деле мы все так часто летаем — и есть, конечно же, дорогие украшения, которые в какой-то момент ты декларируешь, а в какой-то момент не декларируешь. Не потому, что хочешь кого-то обмануть или что-то в этом роде, а просто, когда это происходит настолько часто, ты думаешь: «Ну ладно, в этот раз я могу не задекларировать, ничего не будет». То есть вот это русское авось иногда таким образом отражается. Если посмотреть, я не хочу никого обидеть, но 12 миллионов рублей — это не такая большая сумма. Это на самом деле одно-два украшения», — отметила модель.

Она рассказала, что совсем перестала носить украшения за границей. Они просто лежат в сейфе. По словам телеведущей, в самолёт она идёт в украшениях, которые уже немало «отслужили», поэтому по царапинам можно понять, что они не новые.

Если это что-то новое, какие-то новые украшения, совсем глянцевое и так далее, то, наверное, стоит декларировать. Но, повторюсь, для девушек, как Софья Никитчук, у которой свой успешный бизнес, это не такая большая сумма. Это просто 2–3 украшения. Поэтому слово «контрабанда» звучит очень громко. Телеведущая Виктория Боня

Балерина Анастасия Волочкова заявила в беседе с Life.ru, что никогда в жизни не декларировала свои украшения. Однако отметила, что бриллианты — это не самое главное в жизни.

«Дело в том, что в съёмном доме, где я жила 10 лет назад, было ограбление. Там не было ни камер, ни каких-либо мер безопасности. Украли все мои украшения. Но у меня есть глубочайшее убеждение, что не украшения являются украшением женщины, а женщина украшает мир своим присутствием на этой земле. Поэтому я живу без этих украшений», — заявила прима.

Балерина отметила, что самое главное украшение её жизни — это зрители, овации, цветы. По её словам, это всё ценнее бриллиантов. Однако она подчеркнула, что ей жаль «мисс Россия», которая столкнулась с такими проблемами. Она призвала Никитчук украшать Россию своей красотой, а не драгоценностями.

Хочу сказать, что я даже не знаю, где и что декларировать. Я просто за границу не выезжаю, я люблю Россию, я патриот своей страны, и все мои спектакли проходят именно на территории России. Поэтому мне декларации не нужны, вот в чём дело. Балерина Анастасия Волочкова

Музыкальный продюсер Яна Рудковская рассказала, что раньше не декларировала драгоценности. Как ей как-то сказали в таможне, всё, что на вас, и всё, что вы везёте с собой — неважно, на себе или с собой какая-то шкатулочка с драгоценностями или мешочек, — это всё должно декларироваться.

«Недавно я летела из Франции и меня остановила таможня. Хорошо, что у меня было мало вещей. Сейчас не только всё описывается, но и фотографируются вещи с номерами часов и колец. Всё, что было на мне ценное, ребята посоветовали сфотографировать. У меня был большой лист с описанием и фотографиями. Я потеряла на это где-то 35 минут, поэтому, когда вы выезжаете, нужно закладывать это время для того, чтобы вы могли этим заняться», — отметила Рудковская.

Но это я начала делать совсем недавно, потому что узнала, что ужесточили вот такую теперь функцию. Раньше я тоже думала, что если это на мне, то это не подвергается декларации. Полная чушь. Сейчас это ужесточили, и поэтому я всем рекомендую заранее выезжать, документы с собой держать. По прилёте всё показываете, никаких проблем нет. Музыкальный продюсер Яна Рудковская