Волочкова раскрыла, как справляется с запретом на алкоголь на Мальдивах
Волочкова: Алкоголь на Мальдивах забирают на границе и хранят в сейфах до выезда
Анастасия Волочкова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / volochkova_art
Туристы из РФ забили тревогу из-за того, что на Мальдивы строго запрещено провозить алкоголь. Россияне начали придумывать разные схемы, чтобы не отказывать себе в удовольствии и не переплачивать за тур «всё включено». Известная российская балерина Анастасия Волочкова, которая неоднократно посещала этот азиатский курорт, в беседе с Life.ru рассказала, как в действительности на островах обстоит ситуация с алкоголем.
«У меня нет таких проблем, какие указаны в этой новости. Потому что я знаю, что, да, на Мальдивах запрещён алкоголь, в том плане, что провозить его нельзя. Его забирают прямо на границе и оставляют благородно в сейфах, где потом туристы могут забрать обратно и увезти с собой в Москву или куда-то, откуда летят», — пояснила балерина.
Волочкова подчеркнула, что сейчас не пьёт спиртное, поэтому она не испытывает никаких трудностей. Балерина добавила, что не знает, как помочь «добрым людям» в сложившейся ситуации.
Собеседница Life.ru рассказала, что берёт с собой на острова мини-купальники, кепку для защиты лица от обгорания и пуанты. Балетные туфли ей необходимы для поддержания формы в спортзале. Также Волочкова отметила, что много плавает.
А ранее Life.ru писал, что Анастасия Волочкова назвала «позорищем» идею с проверками артистов шоу-бизнеса на алкоголь. По словам балерины, подобные запреты лишь помешают творчеству. При этом сама танцовщица сказала, что не пьёт спиртное перед шоу.