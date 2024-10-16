Волочкова раскрыла, как справляется с запретом на алкоголь на Мальдивах

Туристы из РФ забили тревогу из-за того, что на Мальдивы строго запрещено провозить алкоголь. Россияне начали придумывать разные схемы, чтобы не отказывать себе в удовольствии и не переплачивать за тур «всё включено». Известная российская балерина Анастасия Волочкова, которая неоднократно посещала этот азиатский курорт, в беседе с Life.ru рассказала, как в действительности на островах обстоит ситуация с алкоголем.

«У меня нет таких проблем, какие указаны в этой новости. Потому что я знаю, что, да, на Мальдивах запрещён алкоголь, в том плане, что провозить его нельзя. Его забирают прямо на границе и оставляют благородно в сейфах, где потом туристы могут забрать обратно и увезти с собой в Москву или куда-то, откуда летят», — пояснила балерина.

Волочкова подчеркнула, что сейчас не пьёт спиртное, поэтому она не испытывает никаких трудностей. Балерина добавила, что не знает, как помочь «добрым людям» в сложившейся ситуации.

Собеседница Life.ru рассказала, что берёт с собой на острова мини-купальники, кепку для защиты лица от обгорания и пуанты. Балетные туфли ей необходимы для поддержания формы в спортзале. Также Волочкова отметила, что много плавает.