Боня выразила надежду, что при Трампе людей на Западе перестанут кормить «помоями с ложечки»
Виктория Боня выразила надежду на конструктивный диалог РФ и США при Трампе
Модель, телеведущая Виктория Боня, которая поддержала избрание Дональда Трампа президентом США, в беседе с Life.ru выразила надежду, что Вашингтон и Москва наконец смогут наладить конструктивный диалог.
Она назвала Трампа «бизнесменном до мозга костей», который любит созидать, а не разрушать. Несмотря на то, что США выгодно вести войны, Боня выразила надежду, что новый американский лидер не упустит выгоду от сотрудничесва с Россией.
«Америке очень выгодны войны, потому что они продают оружие, зарабатывают на этом огромные деньги, но упускают очень много другого, а именно — правильные геополитические отношения со странами, которые сегодня набирают обороты. Я говорю и про Китай, и про Россию. И моя надежда на то, что президент Трамп выстроит отношения как раз-таки там, где было много всего упущено», — добавила она.
Также она выразила надежду на «прозрение» жителей так называемого западного мира.
Сейчас люди уже видят, смотрят, слышат дальше и шире. И уже не готовы питаться с ложечки вот этими «новостными помоями», которыми сегодня, как я смотрю, и в Европе, и на Западе, и в Англии пропитаны основные каналы. Поэтому моя надежда на то, что будет всё-таки действительно выстроен классный конструктивный диалог, где будет партнёрство и где люди будут выигрывать, играть в игру win-win.
Напомним, Дональд Трамп по итогам выборов станет 47-м президентом США. В России выстраивают разные версии по поводу правления республиканца. Некоторые надеются, что с приходом к власти Трампа украинский конфликт наконец-то разрешится. Другие считают, что политик будет действовать исключительно в интересах США. Накануне президент России Владимир Путин публично поздравил Трампа с победой на выборах, а Трамп в ответ снова не исключил разговора с Путиным.
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