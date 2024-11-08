Боня выразила надежду, что при Трампе людей на Западе перестанут кормить «помоями с ложечки»

Сейчас люди уже видят, смотрят, слышат дальше и шире. И уже не готовы питаться с ложечки вот этими «новостными помоями», которыми сегодня, как я смотрю, и в Европе, и на Западе, и в Англии пропитаны основные каналы. Поэтому моя надежда на то, что будет всё-таки действительно выстроен классный конструктивный диалог, где будет партнёрство и где люди будут выигрывать, играть в игру win-win.