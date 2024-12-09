Пересильд, Миронов и Боярский без шляпы: Как звёзды отметили 90-летие Фрейндлих
Пересильд показала, как выглядела Алиса Фрейндлих на праздновании 90-летия
Советская актриса Алиса Фрейндлих накануне отпраздновала 90-летие в Санкт-Петербурге. Поздравить её пришли многочисленные коллеги, среди которых телеведущий Александр Друзь, певец Михаил Боярский, а также актёры Евгений Миронов и Юлия Пересильд. Последняя поделилась в личном блоге фотографиями с мероприятия.
Фрейндлих задула свечи в честь 90-летия. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / grand_alice_freindlih
«Алиса Бруновна! С днём рождения! Я не знаю, сколько вам лет, но я вижу в ваших глазах любовь и вечность! Спасибо моему другу Никите Владимирову (и вашему внуку) за этот вечер и возможность прикоснуться к вам! Я восхищаюсь вами! Люблю вас! И самое главное — желаю вам здоровья и сил!»— подписала Пересильд подборку фотографий.
На видеоролике звёздная именинница задувает свечи на праздничном торте, подготовленном специально в честь торжества.
Напомним, 8 декабря президент России Владимир Путин наградил Фрейндлих орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени в честь её дня рождения. Глава государства отметил сделанный актрисой большой вклад в развитие российской культуры и искусства, а также многолетнюю продуктивную работу.
Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / juliaperesild