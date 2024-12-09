Пересильд, Миронов и Боярский без шляпы: Как звёзды отметили 90-летие Фрейндлих

Советская актриса Алиса Фрейндлих накануне отпраздновала 90-летие в Санкт-Петербурге. Поздравить её пришли многочисленные коллеги, среди которых телеведущий Александр Друзь, певец Михаил Боярский, а также актёры Евгений Миронов и Юлия Пересильд. Последняя поделилась в личном блоге фотографиями с мероприятия.

«Алиса Бруновна! С днём рождения! Я не знаю, сколько вам лет, но я вижу в ваших глазах любовь и вечность! Спасибо моему другу Никите Владимирову (и вашему внуку) за этот вечер и возможность прикоснуться к вам! Я восхищаюсь вами! Люблю вас! И самое главное — желаю вам здоровья и сил!»— подписала Пересильд подборку фотографий.