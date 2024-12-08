Алиса Фрейндлих прервала молчание на 90-летие в фильме «Моей душе покоя нет»
Легендарная советская и российская актриса Алиса Фрейндлих. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко
Знаменитой советской и российской актрисе Алисе Фрейндлих сегодня исполнилось 90 лет. Несмотря на почтенный возраст, она не ушла из профессии и продолжает играть в театре.
В частности, артистка выступает в Российском государственном академическом Большом драматическом театре имени Товстоногова в Петербурге. Сейчас она активно работает в спектакле «Лето одного года», билеты на эту постановку очень сложно достать — настолько она популярна.
А вот от съёмок в кино Алиса Фрейндлих отказывается, хотя режиссёры не перестают её приглашать. Последней картиной, в которой она сыграла, стала комедия «Родители строгого режима» 2022 года, где актриса исполнила одну из главных ролей. За эту картину Фрейндлих выражала благодарность режиссёру Никите Владимирову: он уговорил её присоединиться к работе над фильмом, хотя сама артистка изначально совершенно не хотела в нём играть.
«Я должна поблагодарить молодого режиссёра за то, что он как-то умудрился снять лет двадцать с моего трудового горба и заставил меня, когда я уже совсем ничего не хотела — ни сниматься, ни играть в театре, уже сил никаких не было — вдруг он заставил взять меня на два месяца эту серьёзную вахту: и в мороз, в любую непогоду мы снимали, снимали, в промежутках я играла спектакли», — рассказывала она.
Ранее стало известно, что Алиса Фрейндлих дала интервью Николаю Цискаридзе в рамках документального фильма «Моей душе покоя нет», посвящённого юбилею артистки.
Напомним, сегодня президент России Владимир Путин наградил Алису Фрейндлих орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени в честь её дня рождения. Глава РФ отметил сделанный актрисой большой вклад в развитие российской культуры и искусства, а также многолетнюю продуктивную работу.