Путин наградил Фрейндлих и главу Эрмитажа орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени народной артистки СССР Алису Фрейндлих, которой сегодня исполнилось 90 лет. Соответствующий документ опубликован на официальном портале.

Артистка удостоена награды от главы государства «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». Этим же указом Путин наградил директора Эрмитажа Михаил Пиотровского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Также глава государства наградил народного артиста России Сергея Маковецкого орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Согласно указу, артист удостоен его «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».