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8 декабря, 06:28

Путин наградил Фрейндлих и главу Эрмитажа орденом «За заслуги перед Отечеством»

Актриса Алиса Фрейндлих. Фото © Агентство "Москва" / Андрей Любимов

Актриса Алиса Фрейндлих. Фото © Агентство "Москва" / Андрей Любимов

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени народной артистки СССР Алису Фрейндлих, которой сегодня исполнилось 90 лет. Соответствующий документ опубликован на официальном портале.

Артистка удостоена награды от главы государства «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». Этим же указом Путин наградил директора Эрмитажа Михаил Пиотровского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Также глава государства наградил народного артиста России Сергея Маковецкого орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Согласно указу, артист удостоен его «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Путин наградил орденом митрополита Тихона за восстановление «Нового Херсонеса»
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Ранее Life.ru писал, что Путин вручил орден Мужества руководителю Центра тактической подготовки «Архангел» Фёдору Геращенко. 16 августа волонтёр вместе с двумя товарищами помогал вывозить мирных жителей Курской области в пункты временного размещения.

Андрей Бражников
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