Путин вручил орден Мужества волонтёру, получившему ранение в Курской области
Путин вручил орден Мужества руководителю Центра «Архангел» Фёдору Геращенко
На Международном форуме гражданского участия «Мы вместе» президент России Владимир Путин вручил орден Мужества руководителю Центра тактической подготовки «Архангел» Фёдору Геращенко. 16 августа волонтёр вместе с двумя товарищами помогал вывозить мирных жителей Курской области в пункты временного размещения. В результате обстрела ВСУ друзья Фёдора погибли, а сам он получил ранение.
На форуме «Мы вместе» Путин вручил орден Мужества Геращенко. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»
«Я хочу, чтобы мы никогда не забывали о тех ребятах, которых с нами сегодня нет, и об их близких. Низкий им поклон», — сказал глава государства.
Российский лидер также отметил, что награждённый не просто так выразил благодарность своей семье и близким. По мнению Путина, всё идёт из семьи, именно родители закладывают в ребёнка принципы, на которых потом основана вся его последующая жизнь.
Ранее президент России вручил награду «Волонтёр года» Марии Карпенко — руководителю движения «Вторая жиZнь», за её вклад в организацию гуманитарной миссии в новые регионы и помощь в эвакуации жителей Суджанского района Курской области. Церемония награждения проходит сегодня на Международном форуме гражданского участия «Мы вместе». Это важное событие для сферы добровольчества, благотворительности и НКО как в России, так и за её пределами, способствующее формированию культуры взаимопомощи и неравнодушия.
Telegram / «Кремль. Новости»