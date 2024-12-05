Путин вручил орден Мужества волонтёру, получившему ранение в Курской области

На Международном форуме гражданского участия «Мы вместе» президент России Владимир Путин вручил орден Мужества руководителю Центра тактической подготовки «Архангел» Фёдору Геращенко. 16 августа волонтёр вместе с двумя товарищами помогал вывозить мирных жителей Курской области в пункты временного размещения. В результате обстрела ВСУ друзья Фёдора погибли, а сам он получил ранение.

На форуме «Мы вместе» Путин вручил орден Мужества Геращенко. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

«Я хочу, чтобы мы никогда не забывали о тех ребятах, которых с нами сегодня нет, и об их близких. Низкий им поклон», — сказал глава государства.

Российский лидер также отметил, что награждённый не просто так выразил благодарность своей семье и близким. По мнению Путина, всё идёт из семьи, именно родители закладывают в ребёнка принципы, на которых потом основана вся его последующая жизнь.