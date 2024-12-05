«Я буду достойным самым»: Участник СВО стихотворением довёл зал до слёз

Международный форум гражданского участия «Мы вместе» стартовал 5 декабря, в День добровольца, и проходит в Центральном выставочном зале «Манеж». В 2024 году финалистами премии «Мы вместе» стали 126 проектов.

Путин призвал никогда не забывать о погибших в ходе СВО и их близких

Путин призвал никогда не забывать о погибших в ходе СВО и их близких

Ранее президент РФ Путин вручил награду «Волонтёр года» главе движения «Вторая жиZнь» Марии Карпенко. Женщина основала волонтерское движение «Вторая жиZнь» в 2016 году. Организация активно участвует в гуманитарных миссиях в ДНР и ЛНР, а с 2022 года оказывает поддержку военным медикам и военнослужащим России, задействованным в спецоперации. Карпенко также создала медицинский отряд, который предоставляет догоспитальную помощь пострадавшим и участвует в эвакуации в Суджанском районе Курской области.