«Я буду достойным самым»: Участник СВО стихотворением довёл зал до слёз
Участник «Времени героев» стихотворением довёл всех до слёз на форуме «Мы вместе»
На Международном форуме гражданского участия «Мы вместе» участник кадровой программы «Время героев» Антон Шорохов поразил публику своим выступлением, прочитав трогательное стихотворение. Его слова затронули сердца зрителей, и зал отреагировал аплодисментами стоя, не сдерживая слёз.
Антон Шорохов прочитал стихотворение на Международном форуме гражданского участия «Мы вместе». Видео © Life.ru
«Я буду достойным самым… Я должен расти мужчиной…» — строчки из стихотворения, которое прочитал Шорохов.
Международный форум гражданского участия «Мы вместе» стартовал 5 декабря, в День добровольца, и проходит в Центральном выставочном зале «Манеж». В 2024 году финалистами премии «Мы вместе» стали 126 проектов.
Ранее президент РФ Путин вручил награду «Волонтёр года» главе движения «Вторая жиZнь» Марии Карпенко. Женщина основала волонтерское движение «Вторая жиZнь» в 2016 году. Организация активно участвует в гуманитарных миссиях в ДНР и ЛНР, а с 2022 года оказывает поддержку военным медикам и военнослужащим России, задействованным в спецоперации. Карпенко также создала медицинский отряд, который предоставляет догоспитальную помощь пострадавшим и участвует в эвакуации в Суджанском районе Курской области.
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