Путин призвал никогда не забывать о погибших в ходе СВО и их близких

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность сохранения памяти о солдатах, погибших в ходе специальной военной операции, и их семьях. Заявление главы государства прозвучало во время его выступления на форуме «Мы вместе».

«Я хочу, чтобы мы всегда помнили о тех ребятах, которых сегодня с нами нет, и об их близких. Низкий им поклон», — сказал президент.