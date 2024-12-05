Путин призвал никогда не забывать о погибших в ходе СВО и их близких
Президент России Владимир Путин подчеркнул важность сохранения памяти о солдатах, погибших в ходе специальной военной операции, и их семьях. Заявление главы государства прозвучало во время его выступления на форуме «Мы вместе».
«Я хочу, чтобы мы всегда помнили о тех ребятах, которых сегодня с нами нет, и об их близких. Низкий им поклон», — сказал президент.
Ранее Путин посмертно присвоил звание уроженцу Бурятии Жаргалу Дашиеву, погибшему при выполнении боевых задач в зоне спецоперации в марте этого года. А до этого глава государства представил к званию Героя России посмертно Магомеда Исбакиева — офицера родом из Дагестана. Его группа обеспечивала прикрытие российской войсковой группировки в Херсонской области, уничтожив до 20 единиц бронетехники и более 200 бойцов противника.
Life.ru