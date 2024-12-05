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Регион
5 декабря, 15:31

Путин призвал никогда не забывать о погибших в ходе СВО и их близких

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность сохранения памяти о солдатах, погибших в ходе специальной военной операции, и их семьях. Заявление главы государства прозвучало во время его выступления на форуме «Мы вместе».

«Я хочу, чтобы мы всегда помнили о тех ребятах, которых сегодня с нами нет, и об их близких. Низкий им поклон», — сказал президент.

Путин почтил минутой молчания память погибших на СВО военнослужащих
Путин почтил минутой молчания память погибших на СВО военнослужащих

Ранее Путин посмертно присвоил звание уроженцу Бурятии Жаргалу Дашиеву, погибшему при выполнении боевых задач в зоне спецоперации в марте этого года. А до этого глава государства представил к званию Героя России посмертно Магомеда Исбакиева — офицера родом из Дагестана. Его группа обеспечивала прикрытие российской войсковой группировки в Херсонской области, уничтожив до 20 единиц бронетехники и более 200 бойцов противника.

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Life.ru

Марина Фещенко
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