Путин посмертно присвоил звание Героя России Жаргалу Дашиеву, погибшему на СВО

Президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил звание уроженцу Еравнинского района Бурятии Жаргалу Баировичу Дашиеву, погибшему при выполнении боевых задач в зоне спецоперации в марте этого года. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава республики Алексей Цыденов.

«Владимир Владимирович Путин присвоил звание Героя России нашему земляку. Высокая награда нашла нашего героя, уроженца Еравнинского района Жаргала Баировича Дашиева, к сожалению, посмертно», — говорится в публикации.

Жаргал Баирович был кадровым военнослужащим и принимал участие в СВО на Украине с первого дня. В 2022 году он получил тяжёлое ранение, за что был представлен к Ордену Мужества. Ему пришлось пройти длительную реабилитацию в госпитале, во время которой он с негаснущим пылом ждал возможности вернуться на передовую к боевым товарищам. Оправившись, в июне 2023 года боец вновь отправился в зону спецоперации, где продолжил самоотверженно защищать интересы Российской Федерации.

Известно, что Дашиев погиб 9 марта 2024 года при выполнении боевой задачи. Жители Еравнинского района простились с земляком 16 апреля. А сегодня выяснилось, что заслуги храброго воина были отмечены высшей государственной наградой.

«Его подвиг, безмерная самоотверженность и любовь к Родине навсегда останутся в нашей памяти! Спасибо, Герой!» — подытожил Цыденов.