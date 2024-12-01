«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 декабря, 15:17

Путин посмертно присвоил звание Героя России Жаргалу Дашиеву, погибшему на СВО

Герой России младший лейтенант Жаргал Баирович Дашиев, доблестно погибший в зоне СВО при выполнении боевых задач. Обложка © Telegram / Алексей Цыденов

Герой России младший лейтенант Жаргал Баирович Дашиев, доблестно погибший в зоне СВО при выполнении боевых задач. Обложка © Telegram / Алексей Цыденов

Президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил звание уроженцу Еравнинского района Бурятии Жаргалу Баировичу Дашиеву, погибшему при выполнении боевых задач в зоне спецоперации в марте этого года. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава республики Алексей Цыденов.

«Владимир Владимирович Путин присвоил звание Героя России нашему земляку. Высокая награда нашла нашего героя, уроженца Еравнинского района Жаргала Баировича Дашиева, к сожалению, посмертно», — говорится в публикации.

Жаргал Баирович был кадровым военнослужащим и принимал участие в СВО на Украине с первого дня. В 2022 году он получил тяжёлое ранение, за что был представлен к Ордену Мужества. Ему пришлось пройти длительную реабилитацию в госпитале, во время которой он с негаснущим пылом ждал возможности вернуться на передовую к боевым товарищам. Оправившись, в июне 2023 года боец вновь отправился в зону спецоперации, где продолжил самоотверженно защищать интересы Российской Федерации.

Известно, что Дашиев погиб 9 марта 2024 года при выполнении боевой задачи. Жители Еравнинского района простились с земляком 16 апреля. А сегодня выяснилось, что заслуги храброго воина были отмечены высшей государственной наградой.

«Его подвиг, безмерная самоотверженность и любовь к Родине навсегда останутся в нашей памяти! Спасибо, Герой!» — подытожил Цыденов.

Цивилёва рассказала о выжившем герое СВО, решившем получать духовное образование
Цивилёва рассказала о выжившем герое СВО, решившем получать духовное образование

Ранее Life.ru рассказывал о том, как Владимир Путин представил к званию Героя России посмертно Магомеда Исбакиева — офицера родом из Дагестана. Его группа обеспечивала прикрытие российской войсковой группировки в Херсонской области, уничтожив до 20 единиц бронетехники и более 200 бойцов противника. Сам Исбакиев был ранен, но продолжил выполнять боевую задачу. Он справился, хоть это и стоило ему жизни.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Утраты
  • Общество
  • Бурятия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar