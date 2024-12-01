Путин посмертно присвоил звание Героя России Жаргалу Дашиеву, погибшему на СВО
Герой России младший лейтенант Жаргал Баирович Дашиев, доблестно погибший в зоне СВО при выполнении боевых задач. Обложка © Telegram / Алексей Цыденов
Президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил звание уроженцу Еравнинского района Бурятии Жаргалу Баировичу Дашиеву, погибшему при выполнении боевых задач в зоне спецоперации в марте этого года. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава республики Алексей Цыденов.
«Владимир Владимирович Путин присвоил звание Героя России нашему земляку. Высокая награда нашла нашего героя, уроженца Еравнинского района Жаргала Баировича Дашиева, к сожалению, посмертно», — говорится в публикации.
Жаргал Баирович был кадровым военнослужащим и принимал участие в СВО на Украине с первого дня. В 2022 году он получил тяжёлое ранение, за что был представлен к Ордену Мужества. Ему пришлось пройти длительную реабилитацию в госпитале, во время которой он с негаснущим пылом ждал возможности вернуться на передовую к боевым товарищам. Оправившись, в июне 2023 года боец вновь отправился в зону спецоперации, где продолжил самоотверженно защищать интересы Российской Федерации.
Известно, что Дашиев погиб 9 марта 2024 года при выполнении боевой задачи. Жители Еравнинского района простились с земляком 16 апреля. А сегодня выяснилось, что заслуги храброго воина были отмечены высшей государственной наградой.
«Его подвиг, безмерная самоотверженность и любовь к Родине навсегда останутся в нашей памяти! Спасибо, Герой!» — подытожил Цыденов.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как Владимир Путин представил к званию Героя России посмертно Магомеда Исбакиева — офицера родом из Дагестана. Его группа обеспечивала прикрытие российской войсковой группировки в Херсонской области, уничтожив до 20 единиц бронетехники и более 200 бойцов противника. Сам Исбакиев был ранен, но продолжил выполнять боевую задачу. Он справился, хоть это и стоило ему жизни.