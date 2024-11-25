«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 ноября, 18:47

Путин присвоил звание Героя России бойцу, погибшему под Херсоном

Уроженец Дагестана Магомед Исбакиев получил звание Героя России посмертно за подвиг при выполнении боевой задачи в зоне СВО. Об этом в личном телеграм-канале рассказал глава республики Сергей Меликов.

Майор Денис Диденко просит президента РФ Владимира Путина присвоить героически погибшему при выполнении боевых задач Магомеду Исбакиеву звание Героя России посмертно. Видео © Telegram / Сергей Меликов

«Ещё один дагестанец удостоен звания Героя России — 13-м нашим земляком, чьи заслуги с начала СВО отмечены на самом высоком уровне, стал Магомед Исбакиев»,написал он.

Группа Исбакиева отвечала за обеспечение перегруппировки российских войск в Херсонской области. Прикрывая товарищей, подразделение за сутки уничтожило до 20 единиц бронетехники и свыше 200 бойцов ВСУ. Офицер получил ранение, но продолжил выполнять командирские обязанности. Поставленная перед его группой задача была выполнена, но сам Исбакиев не выжил. Его похоронили на мемориальном воинском кладбище в Мытищах.

Про подвиг погибшего дагестанца президенту России Владимиру Путину поведал гвардии майор Денис Диденко. Он попросил главу РФ удостоить храброго воина звания Героя России посмертно. Президент не отказал в этой просьбе.

Герой России Юргин рассказал о прорыве к Харькову в первые дни СВО
Герой России Юргин рассказал о прорыве к Харькову в первые дни СВО

Ранее Владимир Путин посмертно наградил званием Героя России генерал-майора Павла Клименко. Он погиб под ударами украинских дронов-камикадзе, выполняя боевые задачи в Красногоровке на Донбассе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / fortton

Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Другие новости
  • Политика России
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar