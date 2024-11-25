Путин присвоил звание Героя России бойцу, погибшему под Херсоном

Уроженец Дагестана Магомед Исбакиев получил звание Героя России посмертно за подвиг при выполнении боевой задачи в зоне СВО. Об этом в личном телеграм-канале рассказал глава республики Сергей Меликов.

Майор Денис Диденко просит президента РФ Владимира Путина присвоить героически погибшему при выполнении боевых задач Магомеду Исбакиеву звание Героя России посмертно. Видео © Telegram / Сергей Меликов

«Ещё один дагестанец удостоен звания Героя России — 13-м нашим земляком, чьи заслуги с начала СВО отмечены на самом высоком уровне, стал Магомед Исбакиев», — написал он.

Группа Исбакиева отвечала за обеспечение перегруппировки российских войск в Херсонской области. Прикрывая товарищей, подразделение за сутки уничтожило до 20 единиц бронетехники и свыше 200 бойцов ВСУ. Офицер получил ранение, но продолжил выполнять командирские обязанности. Поставленная перед его группой задача была выполнена, но сам Исбакиев не выжил. Его похоронили на мемориальном воинском кладбище в Мытищах.

Про подвиг погибшего дагестанца президенту России Владимиру Путину поведал гвардии майор Денис Диденко. Он попросил главу РФ удостоить храброго воина звания Героя России посмертно. Президент не отказал в этой просьбе.