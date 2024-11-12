Путин присвоил звание Героя России погибшему в ДНР генерал-майору Клименко

Командир мотострелковой бригады, генерал-майор Павел Клименко, погибший в результате удара FPV-дронов в Красногоровке на Донбассе, посмертно удостоен звания Героя России. Похороны комбрига прошли в Севастополе, где присутствовали губернатор Михаил Развожаев и временно исполняющий обязанности командующего войсками Южного военного округа, генерал-лейтенант Владимир Кочетков.

Развожаев сообщил, что президент Владимир Путин посмертно наградил Клименко Звездой Героя России. Награду приняли дети погибшего — Никита и Наталья. До своей смерти Павел Юрьевич был награждён орденами Александра Невского, «За военные заслуги», медалью «За отвагу» и другими отличиями.

«Павел Юрьевич Клименко геройски погиб при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции в посёлке Красногоровка на Донецком направлении. Он был командиром от бога. Никогда не прятался за спины бойцов. Беззаветно любил Россию и делал всё возможное, чтобы защитить нашу Родину», — отметил Развожаев.

Клименко родился в селе Озек-Суат Ставропольского края. Он завершил обучение в Санкт-Петербургском высшем общевойсковом училище имени С.М. Кирова и командовал 5-й донецкой мотострелковой бригадой, сформированной на базе батальона «Оплот» в 2014 году. В 2023 году бригада стала частью российской армии и получила имя Александра Захарченко, первого главы ДНР, который погиб в 2018 году при взрыве в Донецке.