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11 ноября, 22:12

Путин присвоил звание Героя России погибшему в ДНР генерал-майору Клименко

Путин посмертно наградил Звездой Героя погибшего в ДНР Павла Клименко. Обложка © Telegram / РаZVожаев

Путин посмертно наградил Звездой Героя погибшего в ДНР Павла Клименко. Обложка © Telegram / РаZVожаев

Командир мотострелковой бригады, генерал-майор Павел Клименко, погибший в результате удара FPV-дронов в Красногоровке на Донбассе, посмертно удостоен звания Героя России. Похороны комбрига прошли в Севастополе, где присутствовали губернатор Михаил Развожаев и временно исполняющий обязанности командующего войсками Южного военного округа, генерал-лейтенант Владимир Кочетков.

Развожаев сообщил, что президент Владимир Путин посмертно наградил Клименко Звездой Героя России. Награду приняли дети погибшего — Никита и Наталья. До своей смерти Павел Юрьевич был награждён орденами Александра Невского, «За военные заслуги», медалью «За отвагу» и другими отличиями.

«Павел Юрьевич Клименко геройски погиб при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции в посёлке Красногоровка на Донецком направлении. Он был командиром от бога. Никогда не прятался за спины бойцов. Беззаветно любил Россию и делал всё возможное, чтобы защитить нашу Родину», — отметил Развожаев.

Клименко родился в селе Озек-Суат Ставропольского края. Он завершил обучение в Санкт-Петербургском высшем общевойсковом училище имени С.М. Кирова и командовал 5-й донецкой мотострелковой бригадой, сформированной на базе батальона «Оплот» в 2014 году. В 2023 году бригада стала частью российской армии и получила имя Александра Захарченко, первого главы ДНР, который погиб в 2018 году при взрыве в Донецке.

Уроженцу Ингушетии Султану Хашагульгову присвоено звание Героя России посмертно
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Ранее участнику СВО Андрею Колпакову посмертно присвоили звание Героя России. Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров передал семье погибшего медаль «Золотая Звезда», отметив, что такие офицеры, как Колпаков, являются образцом чести, профессионализма и отваги.

Анатолий Цейко
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