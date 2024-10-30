Уроженцу Ингушетии Султану Хашагульгову присвоено звание Героя России посмертно

Участнику спецоперации (СВО) на Украине Султану Хашагульгову из Ингушетии посмертно присвоили звание Героя России. Об этом заявил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

«Есть события, которые одновременно вызывают и горечь, и гордость. Такие чувства я испытал, получив известие, что ещё один наш земляк удостоен высокой военной награды. Указом Президента России Владимира Путина звание Героя России присвоено капитану Султану Хашагульгову, участнику СВО. Посмертно», — написал Калиматов в телеграм-канале.

Глава Ингушетии добавил, что капитан погиб во время выполнения боевой задачи около села Старомайорское в Донецкой Народной Республике (ДНР). По словам Калиматова, 30 июня Хашагульгов, который был командиром штурмовой группы, спас от смерти старшего сержанта А.С. Сайгина.

Республиканский лидер дополнил, что в семье Хашагульговых это уже второй Герой России. Капитан был двоюродным братом подполковника Султана Хашагульгова. По словам Калиматова, такие люди являются достоянием нации, их нужно чтить и помнить. На их примере необходимо воспитывать подрастающее поколение, отметил политик.