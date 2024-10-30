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30 октября, 15:04

Уроженцу Ингушетии Султану Хашагульгову присвоено звание Героя России посмертно

Калиматов: Участнику СВО Хашагульгову посмертно присвоили звание Героя РФ

Участник СВО Султан Хашагульгов. Обложка © Telegram / Махмуд-Али Калиматов

Участник СВО Султан Хашагульгов. Обложка © Telegram / Махмуд-Али Калиматов

Участнику спецоперации (СВО) на Украине Султану Хашагульгову из Ингушетии посмертно присвоили звание Героя России. Об этом заявил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

«Есть события, которые одновременно вызывают и горечь, и гордость. Такие чувства я испытал, получив известие, что ещё один наш земляк удостоен высокой военной награды. Указом Президента России Владимира Путина звание Героя России присвоено капитану Султану Хашагульгову, участнику СВО. Посмертно», — написал Калиматов в телеграм-канале.

Глава Ингушетии добавил, что капитан погиб во время выполнения боевой задачи около села Старомайорское в Донецкой Народной Республике (ДНР). По словам Калиматова, 30 июня Хашагульгов, который был командиром штурмовой группы, спас от смерти старшего сержанта А.С. Сайгина.

Республиканский лидер дополнил, что в семье Хашагульговых это уже второй Герой России. Капитан был двоюродным братом подполковника Султана Хашагульгова. По словам Калиматова, такие люди являются достоянием нации, их нужно чтить и помнить. На их примере необходимо воспитывать подрастающее поколение, отметил политик.

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А ранее Life.ru писал, что президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя РФ посмертно лейтенанту из Уфы Ильдару Суфиярову. Боец с сослуживцами удерживал позиции при выполнении боевой задачи. Он остался один, отражая жестокие атаки ВСУ.

Дарья Нарыкова
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