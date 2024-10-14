Лётчик Таскаев рассказал, как спас МиГ-31М и был удостоен звания Героя России

Лётчик-испытатель Роман Таскаев, получивший звание Героя России в начале 90-х, поделился с РИА «Новости» подробностями о подвиге. Он спас истребитель-перехватчик МиГ-31М во время испытаний, когда оба двигателя отказали на высокой скорости.

Инцидент произошёл во время тестирования новой ракеты, когда в воздухе разрушилась опора правого двигателя, что вызвало сильную вибрацию. Таскаев и штурман Леонид Попов, несмотря на указания катапультироваться, смогли успешно посадить истребитель на аэродром, преодолев значительное расстояние на большой скорости.

«При заходе в зону пусков у нас произошло разрушение опоры правого двигателя. Началась сильная вибрация. Двигатель пришлось сразу выключить. Через несколько секунд на приборной панели загорелась индикация «пожар левого двигателя». Его тоже пришлось выключить. И это всё — на большой скорости и далеко от аэродрома взлёта»,— рассказал заслуженный испытатель.

За этот акт мужества лётный экипаж был представлен к государственным наградам. Таскаев получил звание Героя России указом президента 16 августа 1992 года. В настоящее время он является директором по лётным испытаниям ПАО «Яковлев».