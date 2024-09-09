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9 сентября, 06:32

Умер самый титулованный российский снайпер Игорь Родобольский

На 65-м году жизни скончался Герой России, лётчик-снайпер Игорь Родобольский

Игорь Родобольский. Фото © Легендарные личности

Игорь Родобольский. Фото © Легендарные личности

Герой России, лётчик-снайпер Игорь Родобольский, проживавший в Екатеринбурге, ушёл из жизни в возрасте 64 лет. Об этом рассказали в аппарате полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.

«Будучи самым титулованным военнослужащим в стране по количеству боевых наград, Игорь Олегович уделял большое внимание воспитанию подрастающих поколений. Он активно участвовал в образовательных и патриотических проектах Уральского федерального округа, встречался со школьниками и студентами, передавая им свои знания и опыт, заряжая их своей бесконечной энергией и любовью к России», — сказано в тексте публикации.

Родобольский родился 18 марта 1960 года в городе Гродно. Среди его наград есть два ордена Красной Звезды, три ордена Мужества, орден «За военные заслуги», орден «За службу Родине в Вооружённых силах СССР» 3-й степени, две медали «За воинскую доблесть». Трижды представлялся к званию Героя Российской Федерации.

В 1986-1989 годах участвовал в боевых действиях в Афганистане, совершил около 200 боевых вылетов.

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Ранее на 99-м году жизни скончался Герой России и экс-глава конструкторского бюро «Рубин» Игорь Спасский. Под его руководством было построено около 200 советских подлодок, среди которых подводная лодка «Курск».

Владимир Озеров
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