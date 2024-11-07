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6 ноября, 21:20

В Самаре участнику СВО Андрею Колпакову посмертно присвоили звание Героя России

Участнику СВО Андрею Колпакову посмертно присвоено звание Героя России. Обложка © Telegram / Вячеслав Федорищев

Участнику СВО Андрею Колпакову посмертно присвоено звание Героя России. Обложка © Telegram / Вячеслав Федорищев

Посмертное звание Героя Российской Федерации было присвоено участнику специальной военной операции Андрею Колпакову. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров передал семье погибшего медаль «Золотая Звезда», отметив, что такие офицеры, как Колпаков, являются образцом чести, профессионализма и отваги.

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Уроженец Ульяновска Колпаков с февраля 2023 года возглавлял разведывательный батальон 85-й отдельной мотострелковой бригады. В числе его задач была поддержка активной обороны на участках Шипиловка, Белогоровка, Новодружевск, Кременная и Золотарёвка. В сентябре 2023 года, во время выполнения воздушной разведки, Колпаков обнаружил замаскированный опорный пункт противника, тем самым помог предотвратить прорыв оборонительного рубежа.

При отходе разведгруппа была обнаружена, и по ней нанесён ракетный удар. Колпаков, прикрывая товарищей, отдал приказ группе залечь в укрытие. Оказавшись в конце колонны, он успел толкнуть сослуживцев в окоп и закрыл собой двух бойцов. Колпаков спас их ценой собственной жизни.

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Артём Гапоненко
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