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5 ноября, 14:39

Бьюти-мастер из Челябинской области ушла на СВО ради спасения сына

Жительница Челябинской области ушла на СВО, чтобы помочь больному сыну

Жительница Челябинской области ушла на СВО ради помощи сыну. Фото © VK / Карталинская новь

Жительница Челябинской области ушла на СВО ради помощи сыну. Фото © VK / Карталинская новь

Жительница Челябинской области отправилась на СВО, чтобы помочь своему больному ребёнку. У женщины двое детей: 9-летняя дочка и 6-летний сын, у которого из-за перенесённого коронавируса пострадала нервная система. Ребёнку срочно необходима дорогостоящая реабилитация, пишет издание «Карталинская новь».

«Даже по справке ребёнка-инвалида во всех медучреждениях большие очереди и нужно ждать, а ждать нет времени, нужно восстанавливать здоровье прямо сейчас. (...) Но когда узнала, если родитель является участником СВО, то реабилитация и лечение для ребёнка будут без очереди и бесплатно, ни минуты не сомневалась. Это стало решающей причиной, если совсем честно», — сказала женщина с позывным Мира.

До ухода на спецоперацию она работала мастером перманентного макияжа. Родственники узнали о решении женщины, когда она уже была на линии боевого соприкосновения. Мира считает, что так поступила бы любая мать, которая любит своего ребёнка. Женщина заключила контракт как медик, сейчас она служит в разведывательно-штурмовой бригаде. На СВО Мира живёт надеждой, что её дети будут счастливы.

Ранее Life.ru писал, что в Тюмени родители получили прощальное письмо погибшего на СВО сына. В душераздирающем послании он попросил отца и мать сделать три вещи.

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Полина Никифорова
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