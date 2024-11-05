Бьюти-мастер из Челябинской области ушла на СВО ради спасения сына

Жительница Челябинской области отправилась на СВО, чтобы помочь своему больному ребёнку. У женщины двое детей: 9-летняя дочка и 6-летний сын, у которого из-за перенесённого коронавируса пострадала нервная система. Ребёнку срочно необходима дорогостоящая реабилитация, пишет издание «Карталинская новь».

«Даже по справке ребёнка-инвалида во всех медучреждениях большие очереди и нужно ждать, а ждать нет времени, нужно восстанавливать здоровье прямо сейчас. (...) Но когда узнала, если родитель является участником СВО, то реабилитация и лечение для ребёнка будут без очереди и бесплатно, ни минуты не сомневалась. Это стало решающей причиной, если совсем честно», — сказала женщина с позывным Мира.

До ухода на спецоперацию она работала мастером перманентного макияжа. Родственники узнали о решении женщины, когда она уже была на линии боевого соприкосновения. Мира считает, что так поступила бы любая мать, которая любит своего ребёнка. Женщина заключила контракт как медик, сейчас она служит в разведывательно-штурмовой бригаде. На СВО Мира живёт надеждой, что её дети будут счастливы.