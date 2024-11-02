Российский солдат 8 часов полз к своим, лишившись ноги после подрыва на мине

Военнослужащий ВС РФ Виктор Стешов наступил на противопехотную мину во время боевых действий в ЛНР, после чего восемь часов добирался ползком до расположения своей части. Об этом пишет kp.ru.

«В ноябре во время штурма наступил на противопехотную мину и ему оторвало ногу. Боец наложил жгут и в течение восьми часов полз к своим», — говорится в статье.

Виктор родом из Оренбурга. В детстве его родителей лишили прав из-за пристрастия к алкоголю. Мальчика воспитала дальняя родственница. После школы он получил образование слесаря по ремонт оборудования и работал по специальности. А осенью 2022 года мужчина отправился в зону СВО.

После ранения первую помощь ему оказали в полевом госпитале, а затем доставили в больницу в Луганске. Сейчас Виктор ходит при помощи протеза, а также занимается благотворительностью, чтобы по силам помогать товарищам на фронте.