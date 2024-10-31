«Родину люблю, стрелять умею!»: Глава Ялты вступила в ряды отряда «Барс-Крым»

Руководитель администрации крымского города Ялты Янина Павленко присоединилась к добровольческому отряда «Барс-Крым», подписав контракт с подразделением и получив позывной «Мать». Об этом чиновница рассказала в личном телеграм-канале.

Глава ялтинской администрации Янина Павленко подписывает контракт с подразделением «Барс-Крым». Видео © Telegram / Янина ПаVленко | Ялта

«Вступила в ряды добровольческого подразделения «Барс-Крым» — отряда, который вместе с военнослужащими МО РФ несёт службу по защите полуострова и любимого города. Зона ответственности — весь муниципалитет от Гурзуфа до Фороса и в особенности побережье. Коллеги предложили позывной «Мать», — сказано в её посте.

Павленко добавила, что в ялтинский «Барс» уже вступили руководитель городского совета Константин Шимановский, его замы, а также местные депутаты и работники администрации, «Крымспаса», МЧС и прочие. По её словам, все вопросы с сотрудниками силовых ведомств и спецслужб уже были улажены. Вскоре начнётся теоретическая часть обучения и поездки на полигоны, где будет проводиться практика.

Глава администрации также рассказала, что на южном берегу полуострова процесс набора в «Барс» возложен на помощника руководителя республики Вячеслава Губина, также известного по позывному «Батя Харьковский». Когда-то он преподавал историю в школе, а потом отправился воевать в Донбасс, возглавил харьковское подполье и ушёл с фронта только после получения множества ранений.