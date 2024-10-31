«Родину люблю, стрелять умею!»: Глава Ялты вступила в ряды отряда «Барс-Крым»
Глава администрации Ялты Янина Павленко примкнула к отряду «Барс-Крым»
Руководитель администрации крымского города Ялты Янина Павленко присоединилась к добровольческому отряда «Барс-Крым», подписав контракт с подразделением и получив позывной «Мать». Об этом чиновница рассказала в личном телеграм-канале.
Глава ялтинской администрации Янина Павленко подписывает контракт с подразделением «Барс-Крым». Видео © Telegram / Янина ПаVленко | Ялта
«Вступила в ряды добровольческого подразделения «Барс-Крым» — отряда, который вместе с военнослужащими МО РФ несёт службу по защите полуострова и любимого города. Зона ответственности — весь муниципалитет от Гурзуфа до Фороса и в особенности побережье. Коллеги предложили позывной «Мать», — сказано в её посте.
Павленко добавила, что в ялтинский «Барс» уже вступили руководитель городского совета Константин Шимановский, его замы, а также местные депутаты и работники администрации, «Крымспаса», МЧС и прочие. По её словам, все вопросы с сотрудниками силовых ведомств и спецслужб уже были улажены. Вскоре начнётся теоретическая часть обучения и поездки на полигоны, где будет проводиться практика.
Глава администрации также рассказала, что на южном берегу полуострова процесс набора в «Барс» возложен на помощника руководителя республики Вячеслава Губина, также известного по позывному «Батя Харьковский». Когда-то он преподавал историю в школе, а потом отправился воевать в Донбасс, возглавил харьковское подполье и ушёл с фронта только после получения множества ранений.
Неделю назад Life.ru сообщал о том, что добровольческий отряд «БАРС-Курск» завершил процесс подготовки и приступил к выполнению боевых задач в курском приграничье. В ведомство подразделения входят вопросы охраны и защиты объектов и инфраструктуры и обеспечения. Также бойцы «БАРСА» занимаются борьбой с БПЛА и диверсионно-разведывательной группами противника, помогают в эвакуации и поддержке режима КТО.
Telegram / Янина ПаVленко | Ялта