Добровольцы «БАРС-Курск» приступили к выполнению боевых задач в Курской области

Добровольческий отряд «БАРС-Курск» завершил тщательную подготовку и приступил к выполнению боевых задач в Курской области. Об этом сообщает Минобороны России.

«В Курской области добровольцы отряда «БАРС-Курск» после тщательной подготовки на полигонах в тыловой зоне приступили к выполнению задач», — говорится в сообщении.

В обязанности отряда входит охрана и оборона инфрастуктуры и объектов жизнеобеспечения. Также бойцы ведут борьбу с беспилотниками и ДРГ, содействуют эвакуации гражданский и обеспечивают режим КТО.