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24 октября, 05:48

Добровольцы «БАРС-Курск» приступили к выполнению боевых задач в Курской области

Добровольческий отряд «БАРС-Курск» завершил тщательную подготовку и приступил к выполнению боевых задач в Курской области. Об этом сообщает Минобороны России.

«В Курской области добровольцы отряда «БАРС-Курск» после тщательной подготовки на полигонах в тыловой зоне приступили к выполнению задач», — говорится в сообщении.

В обязанности отряда входит охрана и оборона инфрастуктуры и объектов жизнеобеспечения. Также бойцы ведут борьбу с беспилотниками и ДРГ, содействуют эвакуации гражданский и обеспечивают режим КТО.

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Ранее Life.ru писал, что отряды «Барс» начнут свою работу в Белгородской, Брянской и Курской областях. Формирования будут поддерживать местных властей и оперативные штабы. Без оружия члены отряда будут заниматься эвакуацией граждан и помогать в ликвидации последствий ЧС.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / zef art

Мария Любицкая
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