«Если вы это читаете, меня уже нет»: Родители получили душераздирающее письмо погибшего на СВО сына

В Тюмени родителям погибшего на СВО военного отдали его прощальное письмо. Боец отправил послание после перехода в разведывательные войска на случай, если погибнет. В нём он попросил маму и папу съездить на море, завести собаку и построить баню. Письмо родителям передал друг погибшего, с которым они вместе служили. Текстом письма поделился фонд «Защитники отечества».

«Мама и папа, если вы это читаете, то меня уже, наверное, нет. Я на вас оттуда смотрю и радуюсь, со мной рядом всевышний, не стоит горевать и лить слёзы, все мы рано или поздно уходим. Значит, такая судьба у меня — быть воином, я вас очень люблю, я благодарен богу, что у меня есть вы», — написал боец.

Фонд «Защитники отечества» подарил щенка родителям погибшего бойца. Фото © VK / Защитники Отечества | Тюменская область

Почти все написанные в письме пожелания родители выполнили. Осуществить последнее — завести собаку — им помогли в фонде. Чёрного щенка родители назвали Ламбадой. Именно такое позывное было на СВО у погибшего сына. При каких именно обстоятельствах погиб мужчина не уточняется, однако в госпитале рассказали родителям, что поставленную задачу боец выполнил.