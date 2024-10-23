«Грация» из Петербурга отправилась в зону СВО вместе с мужем

Семейная пара из Санкт-Петербурга подписала контракт с Минобороны России и отправилась в зону специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, супруги выполняют свои обязанности на луганском и каховском направлениях, находясь при этом на значительном расстоянии друг от друга. В то время как они служат, их сын остается дома с родителями.

Решение участвовать в СВО супруги приняли около года назад.

«Я не одна пошла на СВО, мой муж тоже присоединился, хотя, возможно, я была первой. Ранее он также служил офицером. Мы решили, что нашей семье необходимо быть здесь», — поделилась военнослужащая с позывным Грация.