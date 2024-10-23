«Грация» из Петербурга отправилась в зону СВО вместе с мужем
Семейная пара из Петербурга подписала контракт с Минобороны и отправилась на СВО
Семейная пара из Санкт-Петербурга подписала контракт с Минобороны России и отправилась в зону специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации агентства, супруги выполняют свои обязанности на луганском и каховском направлениях, находясь при этом на значительном расстоянии друг от друга. В то время как они служат, их сын остается дома с родителями.
Решение участвовать в СВО супруги приняли около года назад.
«Я не одна пошла на СВО, мой муж тоже присоединился, хотя, возможно, я была первой. Ранее он также служил офицером. Мы решили, что нашей семье необходимо быть здесь», — поделилась военнослужащая с позывным Грация.
Ранее президент Владимир Путин распространил единовременные выплаты на совершеннолетних детей погибших бойцов СВО. До подписания соответствующего указа, если у ребёнка погиб отец на фронте, на выплаты могли рассчитывать только несовершеннолетние и студенты до 23 лет, если они учатся очно.
© ТАСС / Алексей Павлишак