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Регион
Опубликовано 23 октября 2024, 08:19
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«Грация» из Петербурга отправилась в зону СВО вместе с мужем

Семейная пара из Петербурга подписала контракт с Минобороны и отправилась на СВО

Семейная пара из Санкт-Петербурга подписала контракт с Минобороны России и отправилась в зону специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, супруги выполняют свои обязанности на луганском и каховском направлениях, находясь при этом на значительном расстоянии друг от друга. В то время как они служат, их сын остается дома с родителями.

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Решение участвовать в СВО супруги приняли около года назад.

«Я не одна пошла на СВО, мой муж тоже присоединился, хотя, возможно, я была первой. Ранее он также служил офицером. Мы решили, что нашей семье необходимо быть здесь», — поделилась военнослужащая с позывным Грация.

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Ранее президент Владимир Путин распространил единовременные выплаты на совершеннолетних детей погибших бойцов СВО. До подписания соответствующего указа, если у ребёнка погиб отец на фронте, на выплаты могли рассчитывать только несовершеннолетние и студенты до 23 лет, если они учатся очно.

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© ТАСС / Алексей Павлишак

Марина Фещенко
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