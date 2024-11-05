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5 ноября, 11:48

«Чтобы с неба не сыпалось»: Герой РФ рассказал Life.ru, о чём переживают бойцы на фронте

Герой Хайрутдинов: На фронте солдаты больше всего переживают за жизни товарищей

Герой России Сергей Хайрутдинов рассказал, о чём на самом деле думают и грустят солдаты, которые находятся на передовой. Соответствующее заявление он сделал в рамках второго дня просветительского марафона «Знание. Первые».

Герой России рассказал, о чём на самом деле думают и грустят солдаты на передовой. Видео © Life.ru

«Солдат на передовой больше всего грустит о том, чтобы у него обувь не была сырая, чтобы с неба меньше сыпалось и чтобы рядом товарищи, которые с ним, были все живы и здоровы», — заявил на вопрос корреспондента офицер Росгвардии герой РФ Сергей Хайрутдинов.

Офицер также обратился к подрастающему поколению и посоветовал чаще читать приключенческую литетратуру, а также произведения, в которых описываются события Великой отечественной войны. Из кино он посоветовал «Офицеров» или «Они сражались за родину».

Сегодня — второй день просветительского марафона, который проходит в Манеже. Среди спикеров — гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов, Герой РФ Сергей Хайрутдинов, журналистка Тина Канделаки, актёр Дмитрий Дюжев, а также рэпер ST (Александр Степанов) и футболист Андрей Аршавин.

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Ранее Life.ru писал, что подростки осваивают дроностроение на просветительском марафоне «Знание. Первые». Школьники усердно собирают деревянные копии реальных коптеров, а потом идут тренироваться в управлении FPV-беспилотниками на площадку Федерации гонок дронов России.

Обложка ©

Life.ru

Мария Любицкая
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