Подростки осваивают дроностроение на просветительском марафоне «Знание. Первые»

Российская молодёжь проявляет активный интерес к дроностроению. Побывавший на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» корреспондент Life.ru передаёт, что площадки, связанные с использованием беспилотников, пользуются огромной популярностью у подростков и студентов.

Подростки собирают деревянные модели дронов на просветительском марафоне «Знание. Первые». Видео © Life.ru

Школьники усердно собирают деревянные копии реальных коптеров на площадке «Гаскар» (отечественный производитель БПЛА), а потом идут тренироваться в управлении FPV-беспилотниками на площадку Федерации гонок дронов России. Полёт на симуляторе повторяет реальный с точностью на 100%. Некоторые студенты-инженеры прямо на месте заводят новые полезные знакомства в сфере дроностроения и договариваются о дальнейших контактах.

Подростки собирают деревянные модели дронов на просветительском марафоне «Знание. Первые». Видео © Life.ru