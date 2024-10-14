18,5 млн человек приняли участие во Всероссийском фестивале НАУКА 0+ в Москве

11–13 октября в Москве на более чем 100 площадках прошли мероприятия фестиваля НАУКА 0+. Это крупнейший в мире просветительский проект и одно из ключевых событий Десятилетия науки и технологий в России. За фестивалем в онлайн- и офлайн-формате наблюдало около 18,5 миллиона человек. А к прямым трансляциям лекций в VK присоединились миллионы зрителей.

Фестиваль НАУКА 0+. Фото © Предоставлено пресс-службой фестиваля НАУКА 0+

Для участников продемонстрировали лекции, выставки, научно-популярное кино, мастер-классы, музей науки, а также провели открытый диалог с ведущими исследователями и экспертами. Организацию на себя взяли Минобрнауки России, Правительство Москвы в лице Департамента образования и науки города при поддержке МГУ имени М.В. Ломоносова, РАН, региональных органов государственной власти.

С лекцией о борьбе с изменением климата выступил эксперт по климатической политике и лауреат Нобелевской премии из Южной Кореи Рае Квон Чунг. Он уже не впервые появляется на фестивале НАУКА 0+.

Фестиваль НАУКА 0+. Фото © Предоставлено пресс-службой фестиваля НАУКА 0+

Гостям мероприятия также удалось отправиться в путешествие по Луне и прокатиться на марсоходе по песочным дюнам на Лунной базе. На второй день мероприятия посетители побывали на масштабной выставке во Дворце пионеров на Воробьёвых горах.

Участники даже смогли в режиме реального времени пообщаться с экипажем 72-й длительной экспедиции МКС. Космическую команду представили космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер, Александр Горбунов и Андрей Борисенко. Они рассказали, чем занимаются люди их профессии во время работы вдали от нашей планеты и какие исследования они проводят в космосе.

Фестиваль НАУКА 0+. Фото © Предоставлено пресс-службой фестиваля НАУКА 0+

В рамках фестиваля также прошёл Форум учителей. Там участники обменивались опытом и предложениями, как можно воспитать в школьниках интерес с естественным наукам в качестве профессионального образования. Там собралось более 170 «учёных будущего», которые показали свои изобретения — в частности, автоматизированную систему обнаружения БПЛА и беспроводной датчик для контроля рабочих параметров электродвигателя.

В Новой Третьяковке организовали показы научно-популярных фильмов об открытиях, которые меняют мир. Также там была проведена выставка, приуроченная к 300-летию Российской академии наук.

«‎С завершением московского этапа фестиваля продолжаются научно-просветительские мероприятия в регионах страны. До конца года запланировано в общей сложности более 10 тысяч событий, доказывающих, что наука — это один из важнейших институтов цивилизации, в значительной мере развивающейся именно благодаря её успехам. XIX Фестиваль науки в Московском университете стал частью истории. Но уже сегодня мы думаем о XX Фестивале науки, который в следующем году совпадает с 270-летием Московского университета, где зарождаются и поддерживаются поистине великие традиции», — сказал ректор МГУ академик Виктор Садовничий.