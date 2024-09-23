Мишустин назначил нового замминистра науки и высшего образования

Важное изменение произошло в Министерстве науки и высшего образования РФ: Елена Грудинина назначена новым заместителем министра. До этого глава кабмина Михаил Мишустин освободил от должности Дарью Кирьянову, которая покинула пост по собственному желанию. Об этом стало известно из официальных распоряжений, опубликованных на правительственном портале.

«Освободить Кирьянову Дарью Борисовну от должности заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации по её просьбе. <…> Назначить Грудинину Елену Михайловну заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации», — отметил премьер-министр.

До назначения на новую должность Елена Грудинина занимала пост директора департамента управления имуществом в Минобрнауки.