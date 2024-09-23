Мишустин назначил нового замминистра науки и высшего образования
Глава кабмина Мишустин назначил Елену Грудинину заместителем министра науки
Заместитель министра науки и высшего образования РФ Елена Грудинина. Обложка © Минобрнауки РФ
Важное изменение произошло в Министерстве науки и высшего образования РФ: Елена Грудинина назначена новым заместителем министра. До этого глава кабмина Михаил Мишустин освободил от должности Дарью Кирьянову, которая покинула пост по собственному желанию. Об этом стало известно из официальных распоряжений, опубликованных на правительственном портале.
«Освободить Кирьянову Дарью Борисовну от должности заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации по её просьбе. <…> Назначить Грудинину Елену Михайловну заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации», — отметил премьер-министр.
До назначения на новую должность Елена Грудинина занимала пост директора департамента управления имуществом в Минобрнауки.
Ранее Басманный суд Москвы арестовал заместителя директора департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Министерства науки и высшего образования РФ Дмитрия Журавлёва по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Как следует из материалов дела, Журавлёв будет находиться под стражей до 4 ноября 2024 года