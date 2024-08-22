Замглавы департамента министерства науки Журавлёв арестован за взятку
Заместитель директора департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Министерства науки и высшего образования РФ Дмитрий Журавлёв арестован до 4 ноября за крупную взятку. Об этом говорится в материалах дела.
«Продлить срок содержания под стражей Журавлева Дмитрия Владимировича, обвиняемого по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), до 4 ноября 2024 года», — говорится в решении Басманного суда, передаёт ТАСС.
Ранее Life.ru рассказывал, что начальника управления цифровой трансформации ФСИН России Алексея Тимченко подозревают в получении взятки в 2 миллиона рублей. О его задержании стало известно 20 августа. Накануне, 21 августа, столичный суд арестовал Тимченко 19 октября.
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