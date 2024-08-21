Главу УЦТ ФСИН Тимченко подозревают в получении вятки в 2 миллиона рублей
Начальника управления цифровой трансформации ФСИН России Алексея Тимченко подозревают в получении взятки в 2 миллиона рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Предварительно, сумма взятки составляет около двух миллионов рублей», — сообщили в органах РИА «Новости».
Напомним, что о задержании начальника Управления цифровой трансформации Федеральной службой безопасности по подозрению в коррупции стало известно 20 августа. Сегодня столичный суд арестовал Тимченко до 19 октября по делу о получении крупной взятки.
Обложка ©
Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы