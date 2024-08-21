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21 августа, 18:42

Главу УЦТ ФСИН Тимченко подозревают в получении вятки в 2 миллиона рублей

Начальника управления цифровой трансформации ФСИН России Алексея Тимченко подозревают в получении взятки в 2 миллиона рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Предварительно, сумма взятки составляет около двух миллионов рублей», — сообщили в органах РИА «Новости».

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Напомним, что о задержании начальника Управления цифровой трансформации Федеральной службой безопасности по подозрению в коррупции стало известно 20 августа. Сегодня столичный суд арестовал Тимченко до 19 октября по делу о получении крупной взятки.

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Александра Мышляева
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