В Москве с 11 по 13 октября пройдёт Всероссийский фестиваль НАУКА 0+

В Москве в рамках Десятилетия науки и технологий в России с 11 по 13 октября пройдёт Всероссийский фестиваль «НАУКА 0+». Тема мероприятия в этом году — «Наука вокруг нас».

Фестиваль является одним из самых крупных просветительских проектов в сегменте популяризации науки по всему миру. В этом году ему исполнится 19 лет. Ежегодно в его проведении участвуют более 400 площадок по всей России и за рубежом.

В этом году в рамках фестиваля продемонстрируют, как тесно окружающий нас мир связан с наукой — от естественных природных процессов до приборов и устройств, без которых невозможно представить себе современный быт. В программу включены более 10 тысяч разных мероприятий — лекций, мастер-классов, научных шоу, интерактивных выставок, телемостов, art & science активностей, просмотров научных фильмов, соревнований роботов, научных поединков, квестов, состязаний, также будет презентован первый музей науки и многое другое.

«Фестиваль каждый год собирает звёзд науки, выдающихся учёных, настоящих исследователей, работы которых составляют гордость отечественных научных школ и передовую научного знания во всём мире. Максимально открытый диалог с ними, возможность узнать действительно новое — это одна из традиций, украшение насыщенной программы фестиваля «НАУКА 0+». Притяжение фестиваля, объединяющего миллионы людей и десятки тысяч событий, не измеряется традиционными формулами. В основе его гравитации — величие духа первооткрывателей, стремление человека к познанию мира, наше общее желание сделать его понятней и гармоничней», — заявил председатель оргкомитета фестиваля науки «НАУКА 0+», ректор Московского университета, академик Виктор Садовничий.

Уже известен список хедлайнеров фестиваля — это видные российские учёные и исследователи:

Ректор МГУ, академик Виктор Садовничий с открывающей мероприятие лекцией «270 лет Московскому университету».

с открывающей мероприятие лекцией Директор Института космический исследований РАН и член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович — «Планета Земля как космическая система».

Главный научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Дмитрий Горбунов — «Всякий сигнал можно скрыть, но не этот! По следам гравитационных волн».

Член-корреспондент РАН, декан медико-биологического факультета РНИМУ имени Пирогова, главный научный сотрудник ФИЦ биотехнологии РАН, доктор биологических наук Егор Прохорчук — «О чём рассказывают геномы древних людей».

Старший научный сотрудник НИИ физико-химической биологии имени Белозерского, автор книги «Происхождение жизни. От туманности до клетки» Михаил Никитин — «Молчание космоса и эволюционное время».

Член-корреспондент РАН, директор Федерального центра мозга и нейротехнологий профессор Всеволод Белоусов — «Как нейротехнологии меняют медицину».

Член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой энтомологии биофака МГУ, доктор биологических наук, профессор Алексей Полилов — «Путешествие в микромир, или Как мельчайшие насекомые помогают решать большие задачи науки».

Академик РАН, директор Института перспективных исследований мозга МГУ, доктор медицинских наук, профессор Константин Анохин — «Нечеловеческое сознание».

— Заведующий лабораторией теории фундаментальных взаимодействий ФИАН имени Лебедева, доктор физико-математических наук Алексей Семихатов — «Что говорит и чего не говорит квантовая механика».

Управляющий директор, начальник управления ПАО «Сбербанк» Сергей Марков — «От больших языковых моделей к общему ИИ: передовой край исследований в области искусственного интеллекта».